Freunde unter sich heißt es in der A-Klasse-Partie des TuS Niederbrombach mit der SG Rhaunen/Bundenbach. Die Trainer Mathias Düwel und Artur Wirt kennen sich schon ewig. Für die personell gebeutelte SG wird es aber wieder schwierig.
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Am 14. Spieltag der Fußball A-Klasse Birkenfeld steht kein absolutes Top-Spiel auf dem Spielplan. Dennoch gibt es mit dem Duell Spvgg Fischbach gegen den Bollenbacher SV zumindest einen sehr interessanten Lokalkampf. Am Sonntag um 14.30 Uhr treffen die beiden Teams in Fischbach aufeinander.