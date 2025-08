Vier Minuten vor Schluss des Spiels in der Fußball-C-Klasse Birkenfeld 3 zwischen der Spvgg Fischbach II und dem ASV Langweiler/Merzweiler II erkannte Anna Justen die Chance. „Sie hat einen langen, fast akrobatischen Grätschschritt gemacht und so den Ball in die Mitte gepasst, wo Luis Erwin Martinez nur noch einschieben musste“, schildert Fischbachs Trainer Martin Fey jene Szene, die zum entscheidenden 2:0 für das „Eulen“-Team führte.

Anna Justen hatte damit dafür gesorgt, dass sie nicht nur als erste Frau ein Pflichtspiel in einer Männermannschaft im Fußballkreis Birkenfeld absolvierte, sondern dort auch gleich noch einen Treffer vorbereitete. Die Spvgg Fischbach II profitierte also umgehend von der neuen Regelung im Südwestdeutschen Fußballverband, die es mit Beginn dieser Saison erlaubt, dass Frauen auf Kreisebene – also bis zur A-Klasse – in Männerteams eingesetzt werden dürfen. Möglich wäre das auch mit Zweitspielrecht – etwa wenn eine Spielerin der DSG Breitenthal Lust hätte, auch noch für eine Männermannschaft aufzulaufen. Doch im Fall von Anna Justen ist das anders. Sie hat ihren Spielerpass einzig und alleine bei der Spvgg Fischbach.

Anna Justen ist eine Bereicherung für unser Training

Martin Fey, Trainer der Spvgg Fischbach

Dass sie gleich am ersten Spieltag in der Männerliga zum Einsatz gekommen ist, hat für Aufsehen gesorgt und prompt sofort die Frage aufgeworfen, ob sie sich unter Männern auf dem Platz überhaupt behaupten kann. Um eine seriöse Antwort geben zu können, muss man wissen, dass Anna Justen sicher nicht irgendeine Feld-Wald-Wiesen-Fußballerin ist. Die 26-Jährige hat schon auf sehr hohem Niveau gespielt – für den TSV Schott Mainz in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal sowie für Opel Rüsselsheim in der Regionalliga.

Martin Fey, Fischbachs Trainer, kennt sich im Frauenfußball bestens aus. Insgesamt acht Jahre (1998 bis 2002 und 2006 bis 2010) coachte er die DSG Breitenthal. Er sagt: „Anna Justen ist super ausgebildet. Ich habe nur wenige Spielerinnen dieses Kalibers gehabt und erlebt. Sie gehört in die Kategorie von Anja Selensky, Anja Klein oder Marie Fuhr.“ Damit zählt Fey vier der besten Fußballerinnen aus dem Kreis Birkenfeld überhaupt auf. Anna Justen charakterisiert Fey als „feine Technikerin, die auch schnell ist und klare Anweisungen gibt“. Auf den Männerfußball bezogen, benennt der Coach auch ihren Nachteil: „Sie ist ein Leichtgewicht.“ Doch Fey stellt ebenso klar: „Sie ist eine Bereicherung für unser Training.“

„Ich bin sehr ehrgeizig, möchte meine Grenzen ausloten. Bei Männern fühlt es sich für mich schwieriger an, weil das Spiel dort schneller und physischer ist.“

Anna Justen

Es ist schon ein bisschen her, seit Anna Justen zuletzt regelmäßig in einer Mannschaft gegen den Ball getreten hat. Mit Opel Rüsselsheim stieg sie in die Regionalliga auf, doch als das Team dann wieder abstieg, hängte sie die Kickstiefel vorläufig an den Nagel. Vor zwei Jahren war das. Ein Werkstudentenjob in Daxweiler änderte die Lage. „Sebastian Kielburger ist dort stellvertretender Geschäftsleiter“, erklärt sie. Ein Fischbacher Urgestein also, der Ex-Keeper des Vereins. Kielburger fragte sie auch prompt, ob sie nicht ein bisschen bei der Spvgg Fischbach mitmachen wolle. „Als Fußballer kribbeln die Füße immer, und weil es zeitlich gepasst hat, habe ich es mir angeschaut“, erzählt Anna Justen und fügt hinzu: „Relativ schnell bin ich dann auch gefragt worden, ob ich bei einem Testspiel mitkicken möchte.“ Sie mochte – und so wurde sie beim 1:1 der Fischbacher im Vorbereitungsspiel beim VfL Weierbach eingewechselt – wohl gemerkt in der ersten Mannschaft der „Eulen“.

Doch warum spielt die 26-Jährige lieber in einer Männermannschaft als in einem Frauenteam? Davon gäbe es sicher einige, die eine Ausnahmespielerin wie sie sofort mit Kusshand nehmen würden. Anna Justen sagt klipp und klar, dass sie im Frauenbereich schon gerne mindestens auf Regionalliga-Niveau spielen würde. „Bei den Frauen nimmt das Niveau von Liga zu Liga schnell ab“, erklärt sie und ergänzt: „Ich bin sehr ehrgeizig, möchte meine Grenzen ausloten. Bei Männern fühlt es sich für mich schwieriger an, weil das Spiel dort schneller und physischer ist.“

i Zurückziehen gibt es nicht. Anna Justen kann durchaus auch zur Grätsche ansetzen, wenn es sein muss. Michael Greber

Womit dann auch schon der Punkt gesetzt ist, den die Kritiker der Regelung, die Frauen in Männerteams erlaubt, als entscheidenden Ablehnungsgrund ins Feld führen. Frauen könnten sich gegen Männer nicht durchsetzen oder behaupten, heißt es oft. Es sei gefährlich, wird sogar hinzugefügt. Anna Justen, „ein Leichtgewicht“, wie ihr Trainer Martin Fey sagt, gibt zu: „Mir fällt schon auf, dass ich leicht das Nachsehen habe, wenn ich in einen physisch geführten Zweikampf komme.“ Doch sie weiß damit umzugehen, setzt ihre herausragende Technik, ihr Spielverständnis und ihre Handlungsschnelligkeit dagegen. „Man darf idealerweise gar nicht in die Situation kommen, die es erfordert, einen Zweikampf zu führen.“ Anna Justen erklärt: „Ich muss versuchen, den Ball immer schnell loszuwerden, spiele also mit wenig Kontakten.“

Es trifft sich gut, dass dieser Spielstil ihr entgegenkommt. Anna Justen läuft am liebsten im Mittelfeldzentrum auf, hinter den Spitzen, als „Zehner“. Trotzdem kommt es vor, dass auch sie in Zweikampfsituationen gerät. Sie scheut sich nicht davor, ihren Körper einzusetzen und erklärt: „Oft entscheidet so einen Zweikampf ja auch das Körpergefühl.“ Und lachend fügt sie hinzu: „Ab und zu funktioniert es, und ab und zu pralle ich auch ab.“

„Ich bin bei der Spvgg Fischbach wirklich super aufgenommen worden. Ich könnte mir kein besseres Team vorstellen“

Anna Justen

Bei der Spvgg Fischbach im Training wird sie längst ganz normal behandelt. „Ich habe die Jungs gefragt, ob sie ein Problem damit hätten, wenn Anna bei uns mitmacht“, berichtet Coach Martin Fey. „Keiner hat was gesagt, alle haben sie sofort akzeptiert.“ Anna Justen ergänzt: „Am Anfang habe ich schon gemerkt, dass sich der eine oder andere von den Jungs nicht so richtig in den Zweikampf getraut hat. Aber das hat sich ganz schnell gelegt und ist kein großes Thema.“ Und das gefällt der ehemaligen Zweitliga-Spielerin gut. Sie sagt: „Ich bin in Fischbach wirklich super aufgenommen worden. Ich könnte mir kein besseres Team vorstellen.“

Positiv überrascht war sie vom Training. Zum einen war sie davon ausgegangen, dass der Niveauunterschied zwischen Spielern der zweiten und der ersten Mannschaft riesengroß sei, stellte dann aber fest, dass die Differenzen gar nicht so gravierend sind. Zum anderen lernte sie schnell das Training Feys schätzen: „Das Training in Fischbach ist sehr gut strukturiert. Es gibt keinen Leerlauf“, erzählt sie und ergänzt: „Ich hätte mir nicht vorgestellt, dass es so viel Spaß macht.“ Außerdem ist ihr aufgefallen: „Wir haben hier in Fischbach wirklich viele dabei, die richtig gut kicken können.“ Martin Fey band sie übrigens einfach ohne viel Aufhebens in den Trainingsbetrieb ein. „Ich bin ganz froh darüber, dass er kein großes Ding daraus gemacht hat“, sagt Anna Justen.

i Der historische Moment: Als erste Frau betritt Anna Justen den Platz in einem Männer-Pflichtspiel des Fußballkreises Birkenfeld. Michael Greber

Fey wiederum ist auf die Entwicklung gespannt. Der Coach betrachtet Anna Justen als ganz normales Kadermitglied, betont aber: „Alles steht und fällt mit ihr. Sie muss entscheiden, ob sie das so möchte.“ Anna Justen ist sehr ehrgeizig. Sie stellt klar: „Mein persönliches Ziel ist es auf jeden Fall, im A-Klasse-Team der Spvgg Fischbach zu spielen.“ Coach Fey hält das auf keinen Fall für abwegig, weiß andererseits aber auch, dass Fußball in der A-Klasse gerade körperlich eine ganz andere Nummer ist als in der C-Klasse. „Der Unterschied ist schon gravierend“, sagt Fey, ehe er zugibt: „Aber ich hätte nie gedacht, dass ich als Trainer mal in die Situation kommen könnte, zu entscheiden, ob ich eine Frau in der ersten Mannschaft der Spvgg Fischbach aufstelle.“ Der Coach findet das aber spannend: „Ich bin da ganz offen“, sagt er.

Am ersten Spieltag war dann aber eher die zweite Mannschaft der Fischbacher Thema für Anna Justen. Martin Fey verrät: „Sie war zunächst skeptisch, doch dann hat sie gesagt, dass es in den Füßen juckt – und so haben wir sie in der zweiten Halbzeit gegen Langweiler II eingewechselt.“

Anna Justen ist in der C-Klasse technisch im Vorteil

Im C-Klasse-Spiel hatte Anna Justen keine großen Schwierigkeiten. Auch den Umgang der Gegenspieler mit ihr empfand sie als „normal“. „Von meinem Gefühl her war es gar kein Thema, dass ich als Frau da mitspiele“, erzählt sie und verrät lachend: „In dieser Klasse kann ich auch mal an jemandem vorbeilaufen.“ Technisch hat die frühere Zweitligaakteurin auf der untersten Kreisebene sogar „einen Riesenvorteil“ für sich ausgemacht. Tatsächlich schafft sie es relativ leicht, sich vorzuorientieren und sich so im Spiel in günstige Positionen zu bringen. Zweifellos ist sie handlungsschneller als viele ihrer Kontrahenten in dieser Liga. Die Vorarbeit zum 2:0 der Spvgg Fischbach II dient als Beweis.

Anna Justen hat gerade richtig Spaß im Männerfußball, doch das heißt nicht, dass sie immer dort spielen möchte. „Ich habe noch keine finale Entscheidung getroffen“, betont sie. Die kann durchaus davon abhängen, ob sie es tatsächlich bis in die erste Fischbacher Mannschaft in die A-Klasse schafft. „Ob sich das für mich realisieren lässt, muss man abwarten. Wenn es nicht funktioniert, dann muss ich die Situation vielleicht auch neu bewerten“, erklärt sie. Doch so weit sind sie und die Spvgg Fischbach noch nicht. Vorläufig wird es von Woche zu Woche ein Stück normaler sein, dass bei den „Eulen“ eine Frau zum Spieltagskader gehört. Wenn Anna Justen dann aber tatsächlich in der A-Klasse auftaucht, dann wird das sicher wieder für Aufsehen sorgen. Vor allem, wenn sie dann wieder einen Treffer vorbereitet...