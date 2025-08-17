Weiter auf Platz eins der Tabelle der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach steht die SG Soonwald, die auch ihr Heimspiel gegen Karadeniz Bad Kreuznach siegreich gestaltete. Zweiter mit ebenfalls neun Punkten ist die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II, die sich beim FC Bad Sobernheim etwas überraschend mit 3:2 durchsetzte. Dahinter positionieren sich mit je sieben Zählern die SG Hüffelsheim II und die SG Alsenztal, die auf eigenem Platz gegen den VfL Simmertal ein spektakuläres 5:5-Unentschieden ablieferte. Die Hüffelsheimer Zweite hatte bereits am Donnerstag in beeindruckender Manier die SG Eintracht Bad Kreuznach II mit 15:1 vom Platz gefegt. Eine saftige 0:8-Klatsche kassierte der TSV Hargesheim auf eigenem Platz gegen den SV Medard.

SG Alsenztal – VfL Simmertal 5:5 (2:1). Viele Chancen und reichlich Tore erlebten die 170 Zuschauer in Hochstätten. Marian Zipp (30.), Julian Aff (43.), Serdar Yildiz (50., 67.) und Stefan Dechert (79.) trafen für die Alsenztaler, die bei Gegentoren von Ricardo Ridder (36.), Dominik Frey (55.) und Christoph Alt (68.) bis kurz vor Spielende mit 5:3 vorne lagen. Doch dann verkürzte Ivan Bilandzija (87.), und anschließend kam es, wie es kommen musste. In der fünften Minute der Nachspielzeit gab es einen letzten Eckball für die Gäste. Die Hereingabe fiel im Gewühl dem Simmertaler Trainer Enes Softic genau vor die Füße. Dieser traf den Ball zwar nicht richtig, doch die Kugel kullerte an den Alsenztaler Abwehrspielern vorbei unaufhaltsam Richtung Tor und sprang vom Innenpfosten ins Netz. „Insgesamt ein gerechtes Unentschieden, mit dem ich vor dem Spiel angesichts des starken Gegners wohl zufrieden gewesen wäre“, sagte Alsenztal-Trainer Lars Weingärtner und fügte an: „Allerdings bleibt natürlich ein bitteres Gefühl, da wir uns schon kurz vor dem Ziel gewähnte haben und in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen mussten.“

SG Soonwald – Karadeniz Bad Kreuznach 4:1 (3:0). In der Begegnung zweier spielerisch starker Mannschaften legten die Soonwälder mit taktischer Disziplin, gutem Defensivverhalten und effizienter Chancenverwertung den Grundstein für den dritten Sieg in Folge. Überragender Akteur auf dem Platz war SG-Goalgetter Lukas Gohres, der dreimal traf (9., 44., 66.). Zudem war Luca Reckert für die SG erfolgreich (33.). Den Treffer für Karadeniz erzielte Benhur Bayir (10.). „Entscheidend war, dass wir gut verschoben und stark gegen den Ball gearbeitet haben. Außerdem haben wir unsere Chancen eiskalt genutzt“, resümierte ein hoch zufriedener SG-Coach Lars Flommersfeld.

TSV Hargesheim – SV Medard 0:8 (0:5). Einen rabenschwarzen Tag erwischte der TSV, der zur Pause bereits mit 0:5 durch Steven Zeiss (20.), den Dreierpack des überragenden Tarek Quertatani (24., 26., 37.) sowie Friedrich Münch (29.) zurücklag. Nach dem Seitenwechsel legten die Medarder durch Paul Hildebrandt (47., 77.) und Tim Bundenthal (88.) nach. „Es war bei uns alles schlecht“, resümierte ein fassungsloser TSV-Coach Sebastian Muth und ergänzte: „Wir haben wirklich alles vermissen lassen und den Gegner zum Toreschießen förmlich eingeladen. Da gibt es nichts zu beschönigen, das war grottenschlecht.“

FC Bad Sobernheim – SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II 2:3 (1:1). In einer für die Zuschauer überaus attraktiven Begegnung kamen die Gäste besser ins Spiel und gingen durch Hannes König bereits in der sechsten Minute in Führung. Dann jedoch kämpften sich die Bad Sobernheimer immer besser ins Spiel, und nach dem Ausgleich durch Axel Neumann (39.) gelang Pascal Schomburg (52.) der Führungstreffer. „Wir hätten sogar noch das 3:1 machen können“, erkannte FCS-Trainer Mareck Dörr im Duell gegen seinen Ex-Klub. Doch nach einer Stunde machte sich bei seinem Team das Fehlen wichtiger Stammspieler bemerkbar. Dagegen konnten die Meisenheimer einige Landesliga-Akteure aufbieten, die gegen Ende der Partie den Unterschied machten. Nach zuvor drei Lattentreffern drehten die Meisenheimer das Spiel zu ihren Gunsten. Marcel Lörsch erzielte den Ausgleich (71.), und erneut König (86.) gelang der umjubelte Siegtreffer der Gäste.

SG Nordpfalz – TuS Pfaffen-Schwabenheim II 2:5 (1:2). Auch beim zweiten Auftritt in der A-Klasse war das Glück nicht aufseiten des Aufsteigers. Nach der SG-Führung durch Niko Frick (10.) drehte der TuS durch Tore von Adrian Filipowicz (21., 40.) die Partie. „Wir haben im ganzen Spiel nur sechs Schüsse auf unser Tor zugelassen, aber fünf davon waren drin“, ärgerte sich SG-Trainer Mario Jost und ergänzte: „Beim Stand von 1:2 müssen wir den Ausgleich machen, fangen aber stattdessen durch einen unglücklich abgefälschten Verzweiflungsschuss aus 35 Metern das 1:3.“ Oliver Karst hatte abgezogen und glücklich getroffen (54.). Mit seinem sehenswerten Freistoßtor aus 20 Metern leitete Serkan Kural (56.) endgültig die Niederlage der Platzherren ein, an der Frick mit seinem zweiten Treffer (62.) nichts mehr ändern konnte. Caglar Bayir (78.) machte den Sieg der Rheinhessen perfekt.

TuS Waldböckelheim – TuS Hackenheim II 6:0 (3:0). Nach zwei Niederlagen zum Start ist Bezirksliga-Absteiger TuS Waldböckelheim in der neuen Klasse angekommen. Nach dem frühen Eigentor eines Hackenheimers schossen Niklas Weber mit einem Dreierpack (34., 44., 55.), Jan Scheib (80.) und Marian Tanasie (88.) den nie gefährdeten Sieg heraus. „Dieses Mal haben wir einen guten Tag erwischt. So müssen wir weitermachen“, kommentierte TuS-Trainer Simon Schmidt.