Alles reinhauen ist Mittelreidenbachs Devise: A-Klasse-Verfolgerduell in Buhlenberg

Region Nahe. Am elften Spieltag der Fußball-A-Klasse Birkenfeld, ist neben dem Duell des Spitzenreiters Bollenbacher SV gegen den Mitabsteiger aus der Bezirksliga, dem TuS Hoppstädten, am Sonntag um 15 Uhr in Mittelbollenbach, sicherlich der Auftritt des Tabellenvierten SV Mittelreidenbach beim drittplatzierten SV Buhlenberg, sehr interessant.