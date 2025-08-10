Nach dem zweiten Spieltag der Fußball-A-Klasse stehen nur noch die beiden zweiten Mannschaften vom TuS Mörschied und vom VfR Baumholder sowie die Spvgg Wildenburg mit weißer Weste da. der SV Buhlenberg hat ein Spiel weniger und könnte am Mittwoch im Nachholspiel gegen den SV Weiersbach, der bekanntlich das Derby gegen den TuS Hoppstädten 1:9 verloren hat, nachziehen.

Für die Aufstiegsaspiranten Bollenbacher SV und FC Brücken lief es bisher schlecht. Der BSV verlor bei der Spvgg Wildenburg und hat somit nur den einen Punkt von voriger Woche. Brücken verlor zu Hause gegen Niederwörresbach und steht sogar noch ohne Zähler da.

Spvgg Wildenburg – Bollenbacher SV 1:0 (0:0). „Der BSV hat das gut gemacht, gut und leidenschaftlich verteidigt“, lobte Wildenburgs Trainer Sascha Nicolay den personell stark geschwächten Gast, der jedoch offensiv nicht stattfand. „Das war auch unserer guten Defensivarbeit geschuldet. Wir waren wachsam und haben nichts zugelassen“, erklärte Nicolay, warum der BSV keine wirkliche Torchance besaß. Besonders im zweiten Abschnitt entwickelten die Gastgeber dann auch „ordentlich Druck“ und kamen in der 79. Minute zum verdienten Lohn. Robin Weber chippte den Ball nach einem Abwehrfehler ins Eck. „Der war gar nicht leicht reinzumachen“, lobte Nicolay den Schützen des entscheidenden Tores. „Aufgrund der zweiten Halbzeit war es ein klar verdienter Sieg“, bilanzierte der Trainer. Der BSV musste seinen Torhüter und Co-Trainer Timo Furtwängler nach gut 35 Minuten mit Rückenbeschwerden vom Feld nehmen. Einwechseltorwart Jan Lersch kickte früher auf der Wildenburg, hat aber bis zum Saisonbeginn einige Jahre nicht mehr gespielt. Er machte seine Sache aber ausgezeichnet.

FC Brücken - SV Niederwörresbach 2:4 (0:1). „Wir müssen da 2:0 führen“, ärgerte sich Brückens Trainer Stanislav Gonscharik über das 0:1 durch Florian Leonhard (28.). Bis zu diesem Zeitpunkt war Brücken überlegen und hatte einige Chancen zu verzeichnen. Der Rückstand war ein Wirkungstreffer, in der Folge gab es bis zur Pause keine Chancen mehr. Zu Beginn des zweiten Abschnitts glich Gonscharik aus (50.), doch kurz danach brachte Timon Weiß den SVN wieder in Front. Eine Riesenchance von Gonscharik ging knapp am Pfosten vorbei (60.), dann brachte ein Doppelschlag von Leonhard (74.) und Julian Gräff (77.) die Gäste endgültig auf die Siegerstraße. „Die Moral ist intakt“, lobte Gonscharik seine nie aufsteckenden Brückener. Tobias Prietzel traf in der Nachspielzeit zum Endstand. Auch SVN-Trainer Matthias Haag lobte die Einstellung seiner Mannschaft. „Moral und Einsatzbereitschaft stimmten. Jeder ist für jeden gelaufen“, sagte er.

SG Rhaunen/Bundenbach – Spvgg Fischbach 2:2 (1:0). „Wir waren die einzige Mannschaft, die Fußball gespielt hat, dafür war das eine Tor zu wenig“, bemängelte SG-Trainer Artur Wirt die Ausbeute in der „total überlegenen“ ersten Halbzeit, in der nur Vitali Schadt für Zählbares sorgte (33.). Nach Wiederanpfiff ließen die Gastgeber nach und Fischbach kam durch Tim Förster zum Ausgleich (51.). Schadt brachte die SG abermals in Front (76.), doch im Gegenzug profitierte Fischbach wieder von Rhaunens Fehlern in der Defensive und Förster traf erneut (78.). „Ein gerechtes Ergebnis“, fasste Wirt das Remis zusammen.

SV Heimbach – SV Buhlenberg 2:3 (2:2). „Es war ein Unentschieden-Spiel, das leider durch ein Abseitstor entschieden wurde“, ärgerte sich Heimbachs Trainer Kevin Hohrein über die Situation in der 53. Minute. „Bitter für uns“, fügte er hinzu. Im ersten Abschnitt war „Heimbach klar besser“, die beiden Tore der Gäste waren für Hohrein „schmeichelhaft“. Nach Wiederanpfiff wurden die Gastgeber zu passiv und Buhlenberg kam in der 53. Minute zum Siegtor. Buhlenbergs Co-Trainer Kevin Conde, der bereits zum Ausgleich getroffen hatte (34.), stand nach einem Freistoß im gegnerischen Sechszehner und erwartete, laut Hohrein, selbst den Abseitspfiff. Dennoch lenkte er den Ball Richtung Tor. Als der Ball hinter der Linie war – Abwehrbemühungen gab es aufgrund des erwarteten Pfiffs keine –, entschied Schiedsrichterin Anika Schulz (TuS Rötsweiler-Nockenthal) auf „Tor für Buhlenberg“. Maximilian Mey (15.) brachte die Gäste in Front. Philip Eisenhut, der postwendend ausglich (16.) und Marvin Jung (28.) drehten die Partie zwischenzeitlich auf Vorteil Heimbach.

SV Mittelreidenbach – VfR Baumholder II 1:2 (1:2). SVM-Trainer Florian Herzog wurde deutlich: „Ich muss leider meiner Mannschaft Unvermögen ankreiden.“ Er bezog sich dabei auf etliche vergebene Großchancen. Bevor Jegor Ditz einen Konter schön abschloss (12./Torwart umkurvt und eingeschoben), gab es bereits zwei „Hundertprozentige“, die Julian Mach (3.) und Ditz (5.) vergeigten. Dann konnten die Gäste noch einmal auf der Linie klären (24.). Drei Minuten später stand es 1:1, denn Maximilian Ulbig köpfte nach einer Ecke ein (27.). Die Riesengelegenheit zur erneuten Führung vor Halbzeit, vergab Ditz, der mit einem Foulelfmeter an VfR-Keeper Julian Staudt scheiterte (44.). „Wir müssen mit 4:1 in die Pause gehen“, ärgerte sich Herzog über den Halbzeitstand. Im zweiten Abschnitt kam von Mittelreidenbach zu wenig, Baumholder verwaltete das Ergebnis, nachdem Rouven Zimmermann die Gäste in der 52. Minute in Führung gebracht hatte. „Die haben aus drei Chancen zwei Tore gemacht“, verwies Herzog auf die Effizienz der Gäste.

FC Bärenbach – SG Unnertal 1:1 (1:1). Unnertal startete besser, es fehlten jedoch die zwingenden Abschlüsse. Mit der Trinkpause kam dann Zielwasser ins Spiel. Unmittelbar danach traf SGU-Trainer Enrico Willrich per Kopf (25.). Die Führung der Gäste war laut Bärenbachs Trainer Johannes Mudrich „ein Weckruf“. Danach kamen die Gastgeber auf, verpassten zunächst jedoch mehrmals den Ausgleich. Sandro Setz verlor das Duell gegen Unnertals Keeper Timo Steigerwald im Eins-gegen-eins (30.). Danach gab es eine Mehrfachchance bei einem Gewühl im Strafraum (35.). Doch kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte Simeon Dressel, der eine Konteraktion abschloss (45.), doch noch egalisieren. Im zweiten Abschnitt hatten Justus Kirsch (55.) und Rene Soffel (85.) gute Chancen, die Partie für Bärenbach zu entscheiden. Unnertal war hauptsächlich durch Freistöße gefährlich, unter anderem Willrichs Versuch in der 65. Minute, den Torwart Robert Moser glänzend parierte. Eine direkt aufs Tor gezogene Ecke wurde in letzter Sekunde von der Linie geköpft (74.). „Das Unentschieden geht in Ordnung“, fasste Mudrich die „intensive Partie“ zusammen.

ASV Langweiler/Merzweiler - TuS Mörschied II 1:2 (1:2). „Unterm Strich war das zu wenig“, urteilte ASV-Trainer Mario Gailing. Robin Bartz brachte den Gast in Front (25.). Lukas Michel konnte kurz danach ausgleichen (29.), Die erneute Führung der Gäste war ein Zungenschnalzer von Dominic Best. Best knallte den Ball bei einem Freistoß aus 35 Metern in den Winkel (43.). Eine Minute später kam der nächste Dämpfer für die Gastgeber: Jonas Emrich flog mit Gelb-Rot vom Platz (44.). Nach Wiederanpfiff versuchte Langweiler Druck auszuüben, was einigermaßen gelang, doch Torchancen waren Mangelware. „Man hat nicht gemerkt, dass wir einer weniger waren“, sagte Gailing, der den Einsatz „top“ fand, aber beklagte: „Uns ist spielerisch zu wenig eingefallen. Mörschied spielte mit langen Bällen, die uns Probleme bereitet haben.“ Zwei Chancen durch Julian Heinz (61.) und Joshua Berger (85.) erwähnte Gailing, ansonsten verwaltete Mörschied alles gut weg. Heinz bekam eine Zeitstrafe (80.), und Langweiler musste mit zwei Akteuren weniger zu Ende spielen.