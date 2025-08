Die favorisierte SG Soonwald ist nach dem ersten Spieltag gleich mal Tabellenführer der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Das Team landete einen fulminanten Kantersieg und fegte die SG Gräfenbachtal mit 9:0 vom Platz. Platz zwei in der Tabelle belegt die SG Alsenztal, die zu Hause eine überzeugende Leistung ablieferte und mit 3:0 gegen Bezirksliga-Absteiger TuS Waldböckelheim erfolgreich war. Aufsteiger SG Hüffelsheim II erreichte gegen Absteiger VfL Simmertal auf eigenem Platz ein 3:3-Remis. Ebenso unentschieden spielte die Bavaria aus Ebernburg, die gegen den TuS Hackenheim II den ersten Punkt einfuhr. Die Begegnung SG Nordpfalz gegen SG Eintracht Bad Kreuznach II fiel aus, da die Eintracht aufgrund von Personalmangel keine Mannschaft stellen konnte. Die Punkte gehen an die SG Nordpfalz, die damit auch im Rückspiel wieder Heimrecht genießen wird.

SG Hüffelsheim II – VfL Simmertal 3:3 (2:1). Den frühen Rückstand durch Marcel Müller (3.) glich Nikolai Staub umgehend aus (7.). Der Hüffelsheimer Stürmer erwischte einen Sahnetag und markierte auch die weiteren Treffer (22., 75.) für sein Team, das sich trotz eines Gegentores durch Christoph Alt (55.) bis kurz vor Ende auf der Siegerstraße wähnte. Doch in der Nachspielzeit gelang Steven Zukowski noch der Ausgleich für die Simmertaler. Mit dem guten Spiel seines Teams gegen die routinierte Mannschaft der Gäste war SGH-Trainer Marco Dörner durchaus zufrieden. Als bitter empfand er jedoch das Gegentor in der Nachspielzeit. „Dadurch fühlt es sich eher an wie eine Niederlage“, bekannte Dörner.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II – TuS Pfaffen-Schwabenheim II 3:1 (2:1). Serkan Kural markierte in der 20. Minute den Führungstreffer für die Gäste, doch dann übernahmen die Meisenheimer die Regie. Justus Poli (44.), Noel Eckel (45.+2) und Zugang Artur Marger (73.) schossen den klaren Sieg für das Team vom Glan heraus. SGM-Trainer Fabian Müller war von der Leistung seiner Elf begeistert. „Ab der 25. Minute haben wir ein Top-Spiel gezeigt und nur noch wenige Möglichkeiten des Gegners zugelassen“, bilanzierte Müller zufrieden.

FC Bavaria Ebernburg – TuS Hackenheim II 1:1 (0:1). Bereits in der zwölften Minute gelang Norman Alsleben der Hackenheimer Führungstreffer, den jedoch Edgar Schneider unmittelbar nach der Pause egalisierte (46.). „Zum Start in die neue Saison mussten wir gleich gegen eine Landesliga-Reserve antreten“, betonte Bavaria-Coach Arthur Gontscharow, der daher mit dem Ergebnis zufrieden war. „Der TuS Hackenheim hatte im ersten Durchgang deutlich mehr Spielanteile, aber hinter heraus ist es für uns besser gelaufen“, resümierte Gontscharow, der gemeinsam mit Benjamin Groß die Mannschaft betreut.

SG Soonwald – SG Gräfenbachtal 9:0 (3:0). Förmlich überrollt wurden die Gäste aus dem Gräfenbachtal durch eine großartig aufspielende SG Soonwald. Kurz vor Ende erhielt ein Akteur der Gäste wegen Foulspiels zudem noch die Rote Karte. Der überragende Lukas Gohres mit gleich vier Toren (33., 44., 63., 75.), Luca Reckert (40.), Erik Schmelzeisen (80.), Emil Werkle (84.) und Leon Kellerer (87. sowie 90. Minute per Foulelfmeter) schossen den deutlichen Sieg heraus. „Der Sieg war auch in der Höhe absolut verdient“, betonte Soonwald-Coach Lars Flommersfeld und fügte lobend an: „Das war praktisch ein Spiel auf ein Tor mit sehr gut heraus gespielten Treffern.“

TSV Hargesheim – Karadeniz Bad Kreuznach 3:1 (1:1). Bereits in der zweiten Minute brachte Moritz Bott die Hausherren in Front. Mihai Tanase gelang in der 37. Minute der Ausgleich für ein spielerisch starkes Karadeniz, das die Hargesheimer in der ersten Hälfte noch schwer unter Druck setzte. „Da konnten wir uns bei unserem hervorragenden Tormann Nils Keber bedanken, dass wir nicht in Rückstand geraten sind“, lobte TSV-Trainer Sebastian Muth. Nach dem Wechsel lief es besser für die Hargesheimer, die nicht zuletzt kämpferisch überzeugten und durch Marian Romanchenko (48.) und Tom Edinger (77.) die entscheidenden Tore machten.

SG Alsenztal – TuS Waldböckelheim 3:0 (2:0). Klar überlegen zeigte sich die SGA und ließ in ihrem Heimspiel Bezirksliga-Absteiger TuS Waldböckelheim keine Chance. Rückkehrer Julian Aff (22.), Kemal Cöteloglu per Foulelfmeter (32.) und Maximilian Bauer (83.) schossen den klaren Sieg für das Team aus dem Alsenztal heraus. „Der Sieg ist völlig verdient. Wir waren 90 Minuten lang überlegen, und außer einem Fernschuss hatte der Gegner praktisch keine Chancen“, resümierte ein zufriedener SG-Coach Lars Weingärtner.

FC Bad Sobernheim – SV Medard 1:0 (0:0). Gegen ein defensiv stabil stehendes Team aus Medard hatte es der FCS schwer, zu Chancen zu kommen. Glück hatten die Bad Sobernheimer in der 65. Minute, als ihr Schlussmann Christopher Messer einen Foulelfmeter der Gäste reaktionsschnell parierte. Kaum noch erwartet, gelang Pascal Schomburg in der Nachspielzeit (90.+4) das goldene Tor für die Hausherren. „Letztlich zählte in diesem Spiel das Ergebnis“, bilanzierte FCS-Trainer Mareck Dörr, der mit seinem Team die ersten drei Punkte der Saison einheimsen konnte.