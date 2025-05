Am Sonntag endet die Punktspielrunde 2024/2025 im Fußballkreis Birkenfeld. Doch wie immer geht es dann in die Verlängerung. Aufstiegsspiele der Tabellenzweiten stehen auf dem Progamm, aber auch Entscheidungsspiele gegen den Abstieg oder sogar um die Meisterschaft sind möglich oder müssen sicherheitshalber angesetzt werden.

Verbandsliga: Der VfR Baumholder würde ein Entscheidungsspiel um den möglicherweise rettenden fünftletzten Platz erreichen, wenn er am Sonntag in Dudenhofen gewinnt und der FK Pirmasens II in Bodenheim verliert. Angesetzt ist diese Partie noch nicht.

Bezirksliga: VfR Baumholder II: Von der Vierer-Entscheidungsrunde über eine Dreier-Entscheidungsrunde bis zum einzelnen Entscheidungsspiel ist für den VfR Baumholder II noch alles denkbar. Dabei kann es um den direkten Klassenerhalt gehen oder „nur“ um die Chance auf den Klassenverbleib, falls der Bezirksliga-Zweite SG Weinsheim aufsteigt. Ein Entscheidungsspiel würde auf neutralem Platz ausgetragen. Ebenso eine Vierer-Entscheidungsrunde. Immer bei der spielfreien Mannschaft würde im Fall einer Dreierrunde gekickt werden. Wenn also Simmertal, Baumholder und Guldenbachtal diese Runde austragen müssten, würde die Partie Simmertal gegen Guldenbachtal in Baumholder stattfinden, die Partie Baumholder gegen Guldenbachtal in Simmertal und die Partie Baumholder gegen Simmertal in Guldental. Exakt terminiert ist nichts. Doch Staffelleiter Thomas Dubravsky ist für alle Fälle gewappnet und wird mit den betroffenen Vereinen wohl schon am Sonntagabend Kontakt aufnehmen.

A-Klasse Birkenfeld: Wenn der SV Oberhausen und der Bollenbacher SV auch am Sonntagabend punktgleich sind, dann muss ein Entscheidungsspiel die Meisterfrage klären. Diese Partie fände am Mittwoch (19 Uhr) in Bärenbach statt. Der Sieger ist Meister, der Verlierer bestreitet die Aufstiegsspiele gegen den VfL Rüdesheim. Diese Spiele würden dann am Montag, 9. Juni, in Rüdesheim beginnen. Die Rückpartie fände drei Tage später, am 12. Juni, beim Vizemeister des Kreises Birkenfeld statt.Ein eventuell entscheidendes drittes Spiel würde in Simmertal, am 15. Juni, ausgetragen werden.

Sollte doch am letzten Spieltag eine Meisterentscheidung fallen, verschieben sich die Termine der Aufstiegsspiele nach vorne. Los ginge es dann schon am Freitag, 6. Juni, in Rüdesheim. Das Rückspiel fände am Dienstag drauf beim BIR-Vizemeister statt und ein eventuelles drittes Spiel würde in Simmertal am 14. oder 15. Juni ausgetragen werden.

Sollte am Sonntag der SV Heimbach punktgleich mit dem TuS Mörschied II oder dem TuS Veitsrodt sein, wäre eine Partie um den sicher rettenden viertletzten Platz nötig. Diese würde am Freitag, 6. Juni, in Oberbrombach ausgetragen werden.

B-Klasse Birkenfeld: Wenn am Sonntagabend der Bollenbacher SV II und der SC Birkenfeld II weiter punktgleich sind, ist ein Entscheidungsspiel zwischen beiden Teams um den möglichen Klassenverbleib nötig. Dieses Entscheidungsspiel würde am Donnerstag, 5. Juni, in Hintertiefenbach ausgetragen werden. Der Sieger würde B-Klässler bleiben, wenn es aus der A-Klasse drei Absteiger gibt. Kommen von oben nur zwei Teams, ist das Entscheidungsspiel nicht nötig.

Die Vizemeister beider Staffeln, die SG Perlbachtal und der SV Weiersbach, bestreiten Aufstiegsspiele zur A-Klasse gegeneinander. Los geht es am Samstag, 7. Juni, in Kappeln bei der SG Perlbachtal. Das Rückspiel in Weiersbach findet am Donnerstag, 12. Juni, statt. Ein eventuell nötiges drittes Spiel würde am Sonntag, 15. Juni, in Niederwörresbach angepfiffen werden.

C-Klasse Birkenfeld: Die SG Rhaunen/Bundenbach II und de TuS Rötsweiler-Nockenthal spielen gegeneinander um den Aufstieg in die B-Klasse. Los geht am Freitag, 6. Juni, in Rhaunen. Die Rückpartie findet am Mittwoch, 11. Juni, in Rötsweiler statt. Ein mögliches drittes Spiel würde am 15. Juni in Hintertiefenbach ausgetragen werden.