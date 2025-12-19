Aff macht seinen Trainerschein, Weingärtner bleibt

Die SG Alsenztal ist der nächste Verein, der seine Trainerfrage für die neue Saison beantwortet hat. Co-Trainer Julian Aff hat sich zudem dafür entschieden, sich in der Sportschule in Edenkoben zum Trainer ausbilden zu lassen.
Der eine Bruder verlässt im Sommer den Fußballkreis Bad Kreuznach. André Weingärtner und Verbandsligist SG Hüffelsheim trennen sich bekanntlich. Sein Bruder Lars Weingärtner bleibt dem Fußballkreis dagegen als Trainer erhalten. Er hat seinen Vertrag als Chefcoach beim A-Klassen-Vertreter SG Alsenztal bis Sommer 2027 verlängert.