SG Alsenztal stellt Weichen Aff macht seinen Trainerschein, Weingärtner bleibt Olaf Paare 19.12.2025, 12:39 Uhr

i Kapitän Florian Dechert (rechts) und seine Mitspieler von der SG Alsenztal werden auch in Zukunft von Lars Weingärtner und Julian Aff trainiert. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Die SG Alsenztal ist der nächste Verein, der seine Trainerfrage für die neue Saison beantwortet hat. Co-Trainer Julian Aff hat sich zudem dafür entschieden, sich in der Sportschule in Edenkoben zum Trainer ausbilden zu lassen.

Der eine Bruder verlässt im Sommer den Fußballkreis Bad Kreuznach. André Weingärtner und Verbandsligist SG Hüffelsheim trennen sich bekanntlich. Sein Bruder Lars Weingärtner bleibt dem Fußballkreis dagegen als Trainer erhalten. Er hat seinen Vertrag als Chefcoach beim A-Klassen-Vertreter SG Alsenztal bis Sommer 2027 verlängert.







Artikel teilen

Artikel teilen