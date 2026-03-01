In der A-Klasse Birkenfeld ging es auf nahezu allen Plätzen mal wieder eng zu. Der VfR Baumholder II übersprang eine hohe Hürde auf dem Weg zum Titel. Die Post ging in der Schlussphase bei der Partie des BSV gegen den FC Brücken ab.
Am ersten kompletten Spieltag nach der Winterpause siegte Tabellenführer VfR Baumholder II im Derby in Berschweiler bei der SG Unnertal und baute seinen Vorsprung auf neun Punkte aus, da Verfolger TuS Hoppstädten (ein Spiel weniger) nur Remis spielte.