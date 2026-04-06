Finale Buhlenberg gegen „Bach“ 420 Zuschauer sehen 30 Minuten Niederhambacher Vollgas Sascha Nicolay 06.04.2026, 18:21 Uhr

i Obwohl er schon an Stipshausens Torwart Paul Rieth vorbei ist, wird Henrik Grammes (schwarzes Trikot) hier noch nicht treffen. Sekunden später netzt er dann aber doch zum 2:0 für seine SG Niederhambach/Schwollen. Stefan Ding

Die Neuauflage des Endspiels im BIR-Kreispokal von 2023 ist perfekt. Die SG Niederhambach/Schwollen und der SV Buhlenberg werden sich am 14. Mai gegenüberstehen. Und auch der Finalort ist der gleiche wie damals.

Die Favoriten haben sich im Halbfinale klar durchgesetzt, und so lautet das Endspiel im BIR-Fußball-Kreispokal SG Niederhambach/Schwollen gegen SV Buhlenberg. Die Buhlenberger ließen im A-Klasse-Duell beim SV Weiersbach nichts anbrennen und gewannen 4:1, während der SG Niederhambach/Schwollen eine gute halbe Stunde Vollgas reichte, um den SV Stipshausen im Aufeinandertreffen zweier B-Klässler letztlich 5:1 nach Hause zu schicken.







Artikel teilen

Artikel teilen