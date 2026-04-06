Die Neuauflage des Endspiels im BIR-Kreispokal von 2023 ist perfekt. Die SG Niederhambach/Schwollen und der SV Buhlenberg werden sich am 14. Mai gegenüberstehen. Und auch der Finalort ist der gleiche wie damals.
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Die Favoriten haben sich im Halbfinale klar durchgesetzt, und so lautet das Endspiel im BIR-Fußball-Kreispokal SG Niederhambach/Schwollen gegen SV Buhlenberg. Die Buhlenberger ließen im A-Klasse-Duell beim SV Weiersbach nichts anbrennen und gewannen 4:1, während der SG Niederhambach/Schwollen eine gute halbe Stunde Vollgas reichte, um den SV Stipshausen im Aufeinandertreffen zweier B-Klässler letztlich 5:1 nach Hause zu schicken.