B-Klässler im Halbfinale 350 Zuschauer sehen super Viertelfinale in Schwollen 09.10.2025, 15:33 Uhr

i Nico Ackermann scheint der einzige Weiersbacher im Strafraum unter lauter Fischbachern zu sein - und doch traf der SVW-Angreifer mit diesem Kopfball zum 2:0. Stefan Ding

Zwei tolle Kreispokal-Viertelfinalspiele gingen in Schwollen und Weiersbach über die Bühne. In Schwollen brillierte ein Torhüter und konnte doch das Ausscheiden seines Teams nicht verhindern. In Weiersbach brauchte es drei Standardversuche zum Tor.

Der SV Weiersbach und die SG Niederhambach/Schwollen sind ins Halbfinale des Fußball-Kreispokals Birkenfeld eingezogen und haben somit auch die erste Runde im Verbandspokal der Saison 2026/2027 erreicht. Die Weiersbacher bezwangen die Spvgg Fischbach 3:1, während sich die Niederhambacher und Schwollener gegen die klassenhöhere SG Rhaunen/Bundenbach durchsetzte.







