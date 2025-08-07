Erst in der Verlängerung konnte der TuS Leisel gegen die zweite Mannschaft der SG Niederhambach/Schwollen ihren Status als klassenhöhere Mannschaft deutlich machen. Doch am Ende galt auch hier: Überraschungen gab es in Kreispokal-Runde eins keine.

Die erste Runde im Fußball-Kreispokal des Kreises Birkenfeld brachte zwar einige sehr spannende Spiele, aber fast keine Überraschungen. Nur dem FC Achtelsbach gelang es, einen höherklassigen Kontrahenten aus dem Wettbewerb zu werfen. Der C-Klässler besiegte B-Klassist FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II.

Überhaupt keine Chance hatten Teams aus der C-Klasse gegen Gegner aus der A-Klasse. Der SV Niederwörresbach II hielt sich bei seinem 1:6 gegen den FC Brücken noch am besten, während die Niederwörresbacher Erste der SG Oberreidenbach/Sien/Mittelreidenbach II und die Spvgg Wildenburg dem SV Göttschied II zweistellig einschenkten. Auch die anderen A-Klässler kamen weiter. Kampflos die Spvgg Fischbach, sehr souverän der TuS Mörschied II beim TuS Oberbrombach sowie der VfR Baumholder II beim TuS Niederbrombach und nach 5:2-Führung am Ende ein bisschen wackelig der SV Heimbach bei der SG Idar-Oberstein.

Rinzenberg rettet sich ins Elfmeterschießen

Zweimal wurde es freilich so richtig spannend. Das Derby zwischen der SG Niederhambach/Schwollen II und dem TuS Leisel ging in die Verlängerung, und der VfL Weierbach II und die SGH Rinzenberg kosteten den ersten Pokalabend auf Kreisebene sogar bis zur bitteren Neige aus und fanden den Sieger erst im Elfmeterschießen. In beiden Fällen setzte sich aber auch hier das klassenhöhere Team durch. Der TuS Leisel, der in der Verlängerung mehr Körner hatte und dort drei Tore schoss, gewann 5:2 bei der SG niederhambach/Schwollen II. Bemerkenswert: Satte 300 Zuschauer sahen dieses Derby in Schwollen. Es war die höchste Zuschauerzahl der ersten Runde.

Die SGH Rinzenberg rettete sich in Weierbach erst in der 89, Minute in die Verlängerung. Auch dort geriet der B-Klässler in Rückstand, schaffte aber wieder den Ausgleich und hatte dann im Elfmeterschießen die besseen Nerven. Zum Derbysieger krönte sich der SV Stipshausen gegen den TuS Breitenthal, während B-Klasse-Aufsteiger TV Hettenrodt seine Zähne zeigte und bei der SG Bergen/Berschweiler gewann. Derweil demonstrierte die erste Mannschaft der SG Niederhambach/Schwollen erneut ihre Klasse. Im Staden ließ sie der neuen SG Veitsrodt/Tiefenstein überhaupt keine Chance und siegte 5:2.

B-Klasse gegen B-Klasse

TuS Rötsweiler-Nockenthal – SV Göttschied 0:7 (0:3). Tore: 0:1 Ibrahim Khaledian (10.), 0:2 Justus Cullmann (21.), 0:3 Fabian Tressel (34.), 0:4 Lukas Winkler (66.), 0:5 Tressel (82.), 0:6 Cullmann (86.), 0:7 Finn Häuser (89.). Rote Karte: Marc Holzapfel (TuS, 21.).

TuS Hoppstädten II – SV Nohen 9:1 (4:0). Tore: 1:0 Kevin Fuchs (3.), 2:0 Mohamed Alhomsi (8.), 3:0, 4:0 Tom Grasmück (14., 30.), 5:0 Roman Titz (62.), 6:0 Kelvin Opoku (65.), 7:0 Daniel Bücher (72.), 8:0 Marius Bechtel (84.), 8:1 Jerome Pontius (85.), 9:1 Bechtel (88.). Rote Karte: Loris Schmidt (TuS, 77.).

SV Stipshausen – TuS Breitenthal 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Eike Strack (5.), 1:1 Janis Rieth (39.), 2:1 Tobias Petry (58.).

Bollenbacher SV II – Spvgg Hochwald 2:3 (1:2). Tore: 1:0 Florian Decker (28.), 1:1 Nico Becker (34.), 1:2 Etienne Rodighiero (38.), 1:3 Mathias Währisch (62.), 2:3 Christian Horbach (85.).

SG Veitsrodt/Tiefenstein – SG Niederhambach/Schwollen 2:5 (1:3). Tore: 1:0 Laurin Poli (31.), 1:1 Rico Heger (41.), 1:2 Yannick Theiß (44.), 1:3 Darius Oancea (46.), 1:4 Marius Botiseriu (55.), 1:5 Darius Oancea (70.), 2:5 Abdirahman Saleban (77.)

SG Bergen/Berschweiler – TV Hettenrodt 1:2 (1:2). Tore: 0:1 Philipp Conrad (22.), 1:1 Paul Arend (28.), 1:2 Junior Wamba-Tsafack (37.).

B-Klasse gegen A-Klasse

TuS Niederbrombach – VfR Baumholder II 0:4 (0:3). Tore: 0:1 Raphael-Miguel Allkofer (2.), 0:2 Marcel Lichtenberger (35.), 0:3 Nicos Georgeadis (45.), 0:4 Allkofer (48.).

SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt – SV Heimbach 4:5 (2:3). Tore: 1:0 Timo Conradt (17.), 1:1 Joshua Forster (24.), 1:2 Dorland Tucker (25.), 1:3 Lean Hoferichter (38.), 2:3 Hendrik Kannengießer (45.), 2:4 Tucker (62.), 2:5 Philip Eisenhut (78. Foulelfmeter), 3:5 Dennis Schmitt (80. Foulelfmeter), 4:5 Conradt (87.).

TuS Oberbrombach – TuS Mörschied II 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Edgar Luft (18.), 0:2 Joscha Studt (74.), 0:3, 0:4 Ian-Paul Famulla (80., 83.).

C-Klasse gegen B-Klasse

SG Niederhambach/Schwollen II – TuS Leisel n.V. 2:5 (2:2; 1:1). Tore: 0:1 Till Gross (15.), 1:1 Tim Schneider (17.), 1:2 Emilian Allnoch (77.), 2:2 Jonas Hartmann (83.), 2:3 Gross (101.), 2:4, 2:5 Fabian Weigelt (111., 115.).

SG Rhaunen/Bundenbach II – SV Gimbweiler 1:4 (0:3). Tore: 0:1 Nico Herz (24.), 0:2 Samuel Müller (35.), 0:3 Herz (40.), 0:4 Marvin Liedke (55.), 1:4 Markus Bargen (71.).

VfL Weierbach II – SGH Rinzenberg n.E. 3:5 (2:2; 1:1; 0:0). Tore: 1:0 Fabrizio Alcamo (60.), 1:1 Jurij Schewtschenko (89.), 2:1 Emilio Rupprich (105.), 2:2 Even Baender (112.), Elfmeterschießen: 2:3 Schewtschenko, 3:3 Dominik Heiser, 3:4 Flamur Pllavci, 3:5 Markus Schmitt.

TuS Hintertiefenbach – SC Birkenfeld II 0:13 (0:9). Tore: 0:1 Alex Koch (12.), 0:2 Till Platz (14./Elfmeter), 0:3 Mirsand Kryeziu (15.), 0:4 Florian Szöllösi (23.), 0:5 Daniel Bem (25.), 0:6 Kryeziu (26.), 0:7 Szöllösi (31.), 0:8 Koch (32.), 0:9 Christian Jahn (39.), 0:10 Kryeziu (52.), 0:11 Tim Vogel (57.), 0:12 Kryeziu (75.), 0:13 Koch (84.).

FC Achtelsbach – FSV BW Idar-Oberstein II 4:1 (1:1). Tore: 0:1 Dominic Grill (5.), 1:1 Erisjan Kokomeci (31.), 2:1 Dennis Stenner (63.), 3:1 Marc Giebel (80.), 4:1 Kevin Schuler (88.).

C-Klasse gegen C-Klasse

FC Bärenbach II – Spvgg Nahbollenbach II 3:4 (2:3). Tore: 1:0 Rene Soffel (55.), 1:1 Mike Chvat (17./Elfmeter), 1:2 Markus Brosch (32.), 2:2 Soffel (38.), 2:3 Chvat (44.), 3:3 Soffel (53.), 3:4 Omar-Lorenz Mazjoub (75.).

Spvgg Wildenburg II – SG Veitsrodt/Tiefenstein II 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Ben Noll (22.), 1:1 Christian Trzewik (34.), 2:1 André Pauly (63.).

C-Klasse gegen A-Klasse

SG Unnertal Berschweiler II – Spvgg Fischbach ausgefallen. Die SG Unnertal sagte das Spiel ab. Die Spvgg Fischbach zieht kampflos in Runde zwei ein.

SG Oberreidenbach/Mittelreidenbach II – SV Niederwörresbach 0:13 (0:5). Tore: 0:1 Jakob Lauwe (13.), 0.2 Julian Gräff (20.), 0:3 Artur Magel (23./Elfmeter), 0:4 Timon Weiß (28.), 0:5 Marlon Haag (37.), 0:6 Gräff (58.), 0:7 Fabian Juchem (64.), 0:8 Niklas Haas (72.), 0:9 Haag (73.), 0:10 Gräff (76.), 0:11, 0:12 Jan Leonhard (82., 84.), 0:13 Gräff (87.).

SV Niederwörresbach II – FC Brücken 1:6 (0:4). Tore: 0:1 Dennis Peters (4.), 0:2 Niklas Geist (36.), 0:3 Jens Giebel (45.+1), 0:4, 0:5 Peters (45.+2, 54.), 1:5 Paul Keller (67.), 1:6 Pascal Herrmann (90.).

SV Göttschied II – Spvgg Wildenburg 0:12 (0:5). Tore: 0:1 Robin Weber (3.), 0:2, 0:3, 0:4 Björn Schwarz (28., 31., 45.), 0:5 Lars Lindecke (46.), 0:6 Jannick Eckardt (48.), 0:7 Weber (52.), 0:8, 0:9 Eckardt (55., 60.), 0:10 Pascal Hagner (80.), 0:11 Lindecke (89.), 0:12 Weber (90.+3).