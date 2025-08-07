Der Anstoß zur zweiten Halbzeit hätte noch einmal richtig Spannung in das Verbandspokalspiel zwischen dem SV Buhlenberg und dem FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein bringen können. Die Latte hatte etwas dagegen - und der Bezirksligist ging böse baden.

Der SV Buhlenberg entwickelt sich zum Bezirksliga-Schreck im Fußball-Verbandspokal. Nach dem TuS Mörschied hat die Mannschaft der Trainer Giuseppe Coco und Kevin Conde nun auch den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein aus dem Wettbewerb geworfen – und das ganz schön deutlich. Die Blau-Weißen kassierten auf dem „Monte Buhlo“ eine 1:5-Packung. „Das war einen Tick zu hoch, aber verdient war unser Sieg auf jeden Fall. Das haben uns auch die Obersteiner bestätigt“, sagte Coco.

Die Buhlenberger hatten sich vorgenommen, die Gäste aus einer gut stehenden Defensive heraus immer wieder zu stören. „Das haben wir besser gemacht als gegen Mörschied. Wir waren deutlich aktiver“, lobte Coco sein Team, um dann festzuhalten: „Uns ist es gelungen, Blau-Weiß zu Fehlern zu zwingen.“ Haarsträubend waren die Patzer der Gäste. Den ersten machte der FSV schon in der 2. Minute. Cedric Nikodemus profitierte und brachte den SV Buhlenberg vor 100 Zuschauern in Führung.

„Wir waren gerade in der Anfangsphase einfach wacher als Blau-Weiß“

SVB-Trainer Giuseppe Coco

„Wir wussten, dass es Blau-Weiß mit vielen langen Bällen versuchen würde“, erklärte Coco und fügte hinzu: „Wir haben das meistens gut verteidigt – und wenn es mal nicht klappte, dann konnten wir uns auf Dennis Kielburger verlassen.“ So, wie in der 19. Minute, als der Buhlenberger Schlussmann großartig gegen David Heringer parierte. Acht Minuten später erhöhten die Gastgeber. Maximilian Mey bereitete vor, und Lukas Rieth vollendete zum 2:0 (27.). „Wir waren gerade in der Anfangsphase einfach wacher als Blau-Weiss“, befand Coco.

Seine Mannschaft erhöhte drei Minuten vor der Pause im Anschluss an einen Freistoß durch Moritz Vogt sogar auf 3:0 (42.) – kurz, nachdem Martin Gert eine Top-Möglichkeiten zum Anschluss ausgelassen hatte (40.). Das letzte Wort in Durchgang eins hatte dann aber doch der Bezirksligist. Thomas Szöllösi versenkte einen Freistoß zum 3:1 (45.).

Karpunov ballert den Anstoß zur zweiten Hälfte an die Latte

Viel fehlte dann nicht, und die zweite Halbzeit hätte mit dem sofortigen 2:3 begonnen. Eugen Karpunov ballerte den Anstoß direkt aufs Tor. Die Latte rettete den SVB. „Wenn da der Anschlusstreffer gefallen wäre, dann wäre es eng geworden, da bin ich mir sicher“, betonte Coco. Der Lattenknaller war allerdings dann ein guter Weckruf für den SV Buhlenberg, der die zweiten 45 Minuten insgesamt recht abgeklärt „herunterspielte“. Wenn es wirklich mal brenzlig wurde, dann war weiter auf Kielburger Verlass. Auf der anderen Seite ließ Yannick Michels zunächst das 4:1 liegen (76.). Doch in der Schlussphase holte das der A-Klässler nach. Jan Baron (87.) und Moritz Vogt (90.+1) erhöhten auf 5:1. „Jetzt wünschen wir uns den VfR Baumholder oder den SC Idar“, verriet Coco.

SV Buhlenberg: Kielburger – Rieth, Conde, Breuer, Bergmann – Vogt, Mehrwald, Nikodemus (71. Lind) – Kurz (68. Thome), Mey (59. Michels), Baron (87. Georg).

FSV BW Idar-Oberstein: Roth – Ibis, Karpunov, Dieden – Schindler, Mörscher, Knapp, Szöllösi, Staudt (62. Krujatz) – Heringer, Gert (78. Hahn).