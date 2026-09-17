Wattenscheid zu Gast Sportfreunde wollen direkt in den Modus Attacke kommen Jona Heck 17.09.2026, 13:45 Uhr

i Volkan Uluc und seine Sportfreunde Siegen erwarten den kommenden Gegner aus Wattenscheid mit dem Messer zwischen den Zähnen. Marco Bader

Flutlichtspiel am Freitagabend im Leimbachstadion: Die Sportfreunde Siegen empfangen die SG Wattenscheid 09 zum Traditionsduell. Siegen will endlich den ersten Heimsieg der Saison.

Am Freitagabend, 19.30 Uhr, ist der nächste Aufsteiger zu Gast im Leimbachstadion: Die Sportfreunde Siegen empfangen den einstigen Bundesligisten SG Wattenscheid 09 zum Auftakt des neunten Spieltags in der Regionalliga West. Damit kommt es im Siegener Stadion zu einem echten Traditionsduell – die Wattenscheider spielten nach ihrem Abstieg zuletzt vier Jahre in der Oberliga Westfalen und schafften im Sommer den Wiederaufstieg in die Regionalliga ...







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