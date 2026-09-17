Flutlichtspiel am Freitagabend im Leimbachstadion: Die Sportfreunde Siegen empfangen die SG Wattenscheid 09 zum Traditionsduell. Siegen will endlich den ersten Heimsieg der Saison.
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Am Freitagabend, 19.30 Uhr, ist der nächste Aufsteiger zu Gast im Leimbachstadion: Die Sportfreunde Siegen empfangen den einstigen Bundesligisten SG Wattenscheid 09 zum Auftakt des neunten Spieltags in der Regionalliga West. Damit kommt es im Siegener Stadion zu einem echten Traditionsduell – die Wattenscheider spielten nach ihrem Abstieg zuletzt vier Jahre in der Oberliga Westfalen und schafften im Sommer den Wiederaufstieg in die Regionalliga ...