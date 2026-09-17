Wattenscheid zu Gast
Sportfreunde wollen direkt in den Modus Attacke kommen
Volkan Uluc und seine Sportfreunde Siegen erwarten den kommenden Gegner aus Wattenscheid mit dem Messer zwischen den Zähnen.
Volkan Uluc und seine Sportfreunde Siegen erwarten den kommenden Gegner aus Wattenscheid mit dem Messer zwischen den Zähnen.
Marco Bader

Flutlichtspiel am Freitagabend im Leimbachstadion: Die Sportfreunde Siegen empfangen die SG Wattenscheid 09 zum Traditionsduell. Siegen will endlich den ersten Heimsieg der Saison. 

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Am Freitagabend, 19.30 Uhr, ist der nächste Aufsteiger zu Gast im Leimbachstadion: Die Sportfreunde Siegen empfangen den einstigen Bundesligisten SG Wattenscheid 09 zum Auftakt des neunten Spieltags in der Regionalliga West. Damit kommt es im Siegener Stadion zu einem echten Traditionsduell – die Wattenscheider spielten nach ihrem Abstieg zuletzt vier Jahre in der Oberliga Westfalen und schafften im Sommer den Wiederaufstieg in die Regionalliga ...
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