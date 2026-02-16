Nach der witterungsbedingten Absage der Partie bei Schlusslicht SC Wiedenbrück durften sich die Regionalliga-Fußballer der Sportfreunde Siegen über ein verlängertes Karnevals-Wochenende freuen.
Die ursprünglich für vergangenen Freitag, 19.30 Uhr, geplante Partie der Regionalliga West der in der Tabelle auf Position 7 geführten Fußballer der Sportfreunde Siegen beim Tabellenletzten SC Wiedenbrück musste verschoben werden, weil nach Auskunft der Ostwestfalen der Rasen des Jahn-Stadions witterungsbedingt nicht bespielbar war.