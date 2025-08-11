In der Regionalliga West trennten sich der Aufsteiger Sportfreunde Siegen und die Reserve des FC Schalke 04 mit einem Unentschieden. Dabei stand der Schiedsrichter im Mittelpunkt, welcher gleich zwei Mal für S04 II auf den Punkt zeigte.

Die Sportfreunde Siegen und die U23 des FC Schalke 04 trennten sich am 3. Spieltag der Fußball-Regionalliga West bei besten Außenbedingungen mit 2:2 (0:0). Vor 4150 Zuschauern im Siegener Leimbachstadion sahen die Fans beider Teams zunächst eine zaghafte, abwartende Partie, die in der zweiten Halbzeit dann einen wilden Lauf nahm. Schalke ging zwei Mal per Elfmeter in Führung, Siegen antwortete spielerisch und kam zwei Mal zurück.

In der ersten Hälfte gab es nur zwei nennenswerte Aktionen beider Teams. Bereits in der vierten Minute trafen die Schalker in Zuge eines Eckballs, welcher zunächst geklärt wurde, den Außenpfosten durch einen Distanzschuss. Auf Siegener Seite gehörte die beste Chance des ersten Durchgangs Cagatay Kader. Nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen, verzog Kader und schoss den Ball über das Schalker Tor (33.).

Wilde zweite Halbzeit mit vier Treffern

In Halbzeit zwei nahm die Partie dann Fahrt auf. Direkt nach Wiederanpfiff foulte Paul Polauke einen Schalker im Sechzehner, folgerichtig zeigte Schiedsrichter Henry Schröder auf den Punkt. Der Schalker Kapitän Yassin Ben Balla nahm sich der Sache an und verwandelte zum 1:0 für die Gäste (49.). In der Folge drückte Siegen auf den Ausgleichstreffer, welcher nach etlichen Chancen dann auch fallen sollte. Derrick Kyere setzte sich über die linke Seite durch und flankte auf Kader, welcher überlegt zum 1:1 einnickte (67.). Die Freude der Sportfreunde hielt allerdings nur kurz: Nach „Gestocher“ im Siegener Sechzehner fielen gleich mehrere Spieler zu Boden, Schiedsrichter Schröder zeigte erneut auf den Punkt. Wieder trat Ben Balla an, wieder traf er sicher zur Schalker Führung (76.).

Wer nun aber dachte, die Sportfreunde seien gebrochen, der irrte sich. Shaibou Oubeyapwa lief über die rechte Seite, wollte den Ball in die Mitte flanken. Die Flanke wurde so abgefälscht, dass sie über den Schalker Keeper hinweg direkt ins Tor flog (78.). Der erneute Ausgleichstreffer ließ das Leimbachstadion explodieren und machte das Remis perfekt.