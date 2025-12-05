Siegens Gegner unter Druck Sportfreunde sind in Ostwestfalen gefordert Stefan Nink 05.12.2025, 09:01 Uhr

i Symbolfoto Adobe Stock/Smileus

Die Sportfreunde Siegen kämpfen in der Regionalliga West um den Anschluss an die Spitze. Nach drei Unentschieden müssen sie beim SV Rödinghausen bestehen, der seinerseits unter Druck steht. Spannung in Ostwestfalen ist garantiert.

Seit fünf Begegnungen sind die Sportfreunde Siegen in der Fußball-Regionalliga West zwar ungeschlagen, doch drei Unentschieden in den zurückliegenden Partien haben den Rückstand der Kicker aus dem Leimbachtalstadion auf Tabellenführer Fortuna Köln auf mittlerweile sieben Zähler anwachsen lassen.







Artikel teilen

Artikel teilen