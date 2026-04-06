In der Regionalliga West schockt ein später Gladbacher Doppelschlag die Sportfreunde Siegen. Trotz Führung mussten sie sich mit einem 2:2 begnügen. Nach dem Spielverlauf fühlt es sich aus Siegener Sicht eher an wie eine Niederlage.
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Die Sportfreunde Siegen haben am Samstagnachmittag einen Heimsieg in der Fußball-Regionalliga West gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach aus der Hand gegeben. Vor 2812 Zuschauern im Leimbachstadion endete die Partie 2:2 (1:0). Die Sportfreunde um Trainer Boris Schommers lagen bis kurz vor Schluss komfortabel in Führung, kassierten in der Schlussphase dann aber zwei Gegentore innerhalb von zwei Minuten.