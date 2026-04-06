2:2 gegen Mönchengladbach Sportfreunde Siegen verschenken spät zwei Punkte Jona Heck 06.04.2026, 11:50 Uhr

i Siegens Trainer Boris Schommers war mit seinen Sportfreunden lange Zeit auf der Siegerstraße. Ein später Gladbacher Doppelschlag schockte den SFS im Leimbachstadion. Marco Bader

In der Regionalliga West schockt ein später Gladbacher Doppelschlag die Sportfreunde Siegen. Trotz Führung mussten sie sich mit einem 2:2 begnügen. Nach dem Spielverlauf fühlt es sich aus Siegener Sicht eher an wie eine Niederlage.

Die Sportfreunde Siegen haben am Samstagnachmittag einen Heimsieg in der Fußball-Regionalliga West gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach aus der Hand gegeben. Vor 2812 Zuschauern im Leimbachstadion endete die Partie 2:2 (1:0). Die Sportfreunde um Trainer Boris Schommers lagen bis kurz vor Schluss komfortabel in Führung, kassierten in der Schlussphase dann aber zwei Gegentore innerhalb von zwei Minuten.







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