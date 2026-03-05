Vom direkten Durchmarsch träumen sie in Siegen ob der 14 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Fortuna Köln zwar nicht (mehr), sahen sich aber dennoch dazu verpflichtet, die Lizenzunterlagen einzureichen. Vor allem mit Blick auf die kommenden Jahre...
Lesezeit 2 Minuten
Auch wenn die Sportfreunde Siegen am vergangenen Sonntag ihre erste Pflichtspielniederlage unter Trainer Boris Schommers hinnehmen musste – im Regionalliga-Heimspiel gab es ein 0:1 gegen den 1. FC Bocholt – gab es nur etwas mehr als 24 Stunden später freudige Nachrichten.