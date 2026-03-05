„Für Fall der Fälle gewappnet“ Sportfreunde Siegen stellen Lizenzantrag für 3. Liga Moritz Hannappel 05.03.2026, 21:30 Uhr

i Malik Hodroj (vorne) jubelt mit seinen Mitspielern nach seinem 1:0 gegen Paderborns U23 in die Kamera. Unter der Woche stellten die Sportfreunde Siegen einen Lizenzantrag für die 3. Liga. In der Regionalliga geht es am Samstag erst einmal nach Lotte, wo Hodroj aufgrund einer Gelbsperre zusehen muss. Marco Bader

Vom direkten Durchmarsch träumen sie in Siegen ob der 14 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Fortuna Köln zwar nicht (mehr), sahen sich aber dennoch dazu verpflichtet, die Lizenzunterlagen einzureichen. Vor allem mit Blick auf die kommenden Jahre...

Auch wenn die Sportfreunde Siegen am vergangenen Sonntag ihre erste Pflichtspielniederlage unter Trainer Boris Schommers hinnehmen musste – im Regionalliga-Heimspiel gab es ein 0:1 gegen den 1. FC Bocholt – gab es nur etwas mehr als 24 Stunden später freudige Nachrichten.







