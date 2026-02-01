Sieg im Schalker Parkstadion Sportfreunde Siegen starten erfolgreich ins neue Jahr Moritz Hannappel 01.02.2026, 09:49 Uhr

Ein verdienter 0:2-Auswärtssieg bei Schalke 04 U23 ließ die Sportfreunde Siegen in der Regionalliga West auf Platz fünf vorrücken. Im Parkstadion feierte ein Siegener Eigengewächs sein Startelfdebüt in der Verteidigung.

Vor 530 Zuschauern im Schalker Parkstadion starteten die Sportfreunde Siegen mit einem verdienten 0:2 (0:1)-Auswärtssieg ins Fußballjahr 2026 der Regionalliga West. Ein Treffer kurz vor der Pause und ein Eigentor der „Knappen“ nach etwas mehr als einer Stunde sicherten der Efl von Trainer Boris Schommers im Spitzenspiel drei Punkte.







