Schommers-Nachfolger gefunden Sportfreunde Siegen präsentieren einen neuen Trainer Lukas Erbelding 16.08.2026, 12:35 Uhr

i Volkan Uluc wird als Nachfolger von Boris Schommers das Traineramt beim West-Regionalligisten Sportfreunde Siegen übernehmen. Hannibal Hanschke / picture alliance / dpa

Die Sportfreunde Siegen haben einen Nachfolger für Boris Schommers gefunden, von dem sich der Verein in der vergangenen Woche getrennt hatte. Der neue Trainer kann auf mehrere Stationen im nationalen und im internationalen Bereich zurückblicken.

Fußball-Regionalligist Sportfreunde Siegen hat einen neuen Trainer präsentiert. Volkan Uluc wird die Nachfolge von Boris Schommers antreten, von dem sich die Sportfreunde in der vergangenen Woche getrennt hatten. Dies gaben die Krönchenkicker auf ihrer Webseite bekannt.







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