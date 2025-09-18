Jetzt geht’s nach Wuppertal Sportfreunde Siegen mit Unentschieden gegen Lotte 18.09.2025, 13:15 Uhr

Die Sportfreunde Siegen bleiben auch in der englischen Woche Tabellenführer der Regionalliga West. Das einzig ungeschlagene Team kam im Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte nicht über ein 0:0 hinaus. Am Samstag geht es nach Wuppertal.

Englische Woche in der Regionalliga West: Die Sportfreunde Siegen kamen im Heimspiel am Mittwochabend gegen die Sportfreunde Lotte nicht über ein 0:0 hinaus. Die Siegener bleiben durch das torlose Remis weiterhin ungeschlagener Tabellenführer. Die chancenarme Partie hatte nach 90 Minuten keinen Sieger verdient, beide Mannschaften hatten mehrere Halbchancen, die meist aus Distanzschüssen oder Zufallsprodukten entstanden.







