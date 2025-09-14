Vierter Sieg im sechsten Spiel – dabei keine Niederlage. Der Aufsteiger zeigt sich weiterhin in hervorragender Frühform und grüßt von der Tabellenspitze. An der holländischen Grenze spielte die Nehrbauer-Elf 70 Minuten in Überzahl.

Die Sportfreunde Siegen sind weiterhin Tabellenführer der Regionalliga West. Das Team von Trainer Thorsten Nehrbauer siegte an der holländischen Grenze beim 1. FC Bocholt mit 2:0. Es war der vierte Saisonsieg im sechsten Spiel.

Das Spiel kippte bereits nach 22 Minuten auf die Seite der Siegerländer. Bocholts Dawyn-Paul Donner sah die Rote Karte, nachdem er ein Zuspiel auf den durchstartenden Arif Güclü mit der Hand verhinderte. Zunächst konnten die „Krönchenkicker“ noch kein Kapital aus der Überzahl ziehen.

Willms und Kyere treffen

Erst in der zweiten Halbzeit erzielte Dustin Willms nach Flanke von David Kammerbauer die 1:0-Führung für die Nehrbauer-Elf. Der Willms-Treffer brach aber nicht die Gegenwehr beim 1. FC, der weiterhin nach vorne spielte. Vor 2402 Zuschauern war es aber letztlich Derrick Kyere, der sich im Strafraum mit dem Rücken zum Tor durchsetzte und aus der Drehung flach ins Eck zum 0:2-Endstand einnetzte (84.).