Erfolgreicher Trainereffekt Sportfreunde Siegen finden zurück in die Erfolgsspur 03.11.2025, 15:26 Uhr

i Symbolbild dpa

Vier Tage lang hatte der neue Mann an der Seitenlinie Zeit, seine Ideen in die Mannschaft hereinzubringen. Im ersten Härtetest, dem Ligaspiel gegen Düsseldorfs U23 glückte der Auftritt und die Sportfreunde beendeten einen Negativlauf.

Trainerwechsel geglückt: Genau das werden sich die Verantwortlichen der Sportfreunde Siegen erhofft haben, als sie in der vergangenen Woche den mutigen Schritt wählten und Aufstiegshelden Thorsten Nehrbauer mit Neu-Trainer Boris Schommers ersetzten. Die Leimbachtaler besiegten beim Debüt des neuen Trainers die U23 von Fortuna Düsseldorf mit 3:1 (2:1) im heimischen Leimbachstadion.







Artikel teilen

Artikel teilen