Bei den Sportfreunden Siegen kann man von einem geglückten Start in die neue Saison sprechen. Als Aufsteiger konnte das Team um Trainer Thorsten Nehrbauer vier Punkte aus zwei Spielen holen. Nun ist die Reserve des FC Schalke 04 zu Gast.

Zwei Spiele, vier Punkte. Die Sportfreunde Siegen sind als Aufsteiger hervorragend in die neue Spielzeit der Regionalliga West gestartet. Nach dem überraschend deutlichen 3:0-Sieg beim Heimspielauftakt gegen Rödinghausen folgte letztes Wochenende der Last-Minute-Ausgleich bei der Reserve von Borussia Dortmund. In der 95. Minute bejubelten die Siegener in Unterzahl das Tor von Jubes Mba Tibah Ticha. Der nächste Gegner hat es genauso in sich, ausgerechnet der große Rivale des BVB, die Reserve von Schalke 04 muss im Leimbachstadion ran. Der letzte Sieg gegen die Schalker datiert aus dem Jahr 2016, dies soll sich nun ändern.

Die Schalker erwischten keinen guten Saisonstart. Ein Punkt aus zwei Spielen sorgt dafür, dass es wahrscheinlich Verstärkung aus dem Zweitliga-Kader geben könnte. Davor sind die Sportfreunde um Trainer Thorsten Nehrbauer allerdings gewappnet. „Nach der überraschenden Niederlage gegen Wiedenbrück wurde direkt nachgebessert und Spieler wie Matriciani, Podlech oder Zalazar zur Verstärkung abgestellt; Lasogga wurde kurzerhand reaktiviert. Darauf stellen wir uns ebenfalls ein“, wird Nehrbauer auf der Siegener Homepage zitiert.

Thorsten Nehrbauer, Trainer Sportfreunde Siegen

„Es wird eine schwere Aufgabe gegen eine ohnehin gut ausgebildete Mannschaft, die durch mögliche Abstellungen dann noch stärker wird“, fährt Nehrbauer fort. Dennoch ist der Coach optimistisch und weiß, worauf es ankommen wird. „Es gilt, Männerfußball zu spielen und auch fußballerische Qualität auf den Rasen zu bringen – die haben wir in den letzten Spielen bereits nachgewiesen“. Zudem hofft er wie gewohnt auf zahlreiche Unterstützung durch die Fans und Zuschauer. „Das war zuletzt gegen Rödinghausen und in Dortmund absolut fantastisch. Wir brauchen den zwölften Mann“, so der 47-Jährige.

Gegen Schalke können die Siegener wieder fast aus dem Vollen schöpfen. Einzig der langzeitverletzte Rikuhei Nabesaka (Kreuzbandriss) und Malik Hodroj, der gegen den BVB vom Platz gestellt wurde und zwei Spiele fehlen wird, müssen passen.