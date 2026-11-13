Jetzt wartet das Halbfinale Sportfreunde Siegen bezwingen Pokal-Schreck souverän Jona Heck 13.11.2026, 08:41 Uhr

i Elias Huth brachte die Sportfreunde Siegen mit seinem Treffer zum 1:0 auf die Siegerstraße im Viertelfinale gegen den FC Marl. Marco Bader

Groß war der Siegener Respekt vor dem Viertelfinal-Gegner FC Marl. Der Landesligist schaltete im Pokal bereits drei höherklassige Teams aus, die Sportfreunde lösten die Aufgabe aber souverän und sicherten sich den Einzug ins Halbfinale.

Die Sportfreunde Siegen sind ihrer Favoritenrolle am Donnerstagabend im Viertelfinale des Westfalenpokals gerecht geworden und ins Halbfinale eingezogen. Auswärts beim Landesligisten FC Marl gab es für den Regionalligisten einen relativ ungefährdeten 3:0 (1:0)-Sieg.







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