War das der Befreiungsschlag? Die Sportfreunde Siegen haben ihren ersten Sieg in der Regionalliga West eingefahren. In Rödinghausen setzten sich die Siegener knapp mit 2:1 durch.
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Der Bann ist gebrochen: Die Sportfreunde Siegen haben ihren ersten Saisonsieg in der Fußball-Regionalliga West eingefahren. Im Auswärtsspiel beim SV Rödinghausen setzten sich die Krönchenkicker mit 2:1 (1:1) durch. Dank des Erfolges machten die Schützlinge von Trainer Volkan Uluc in der Tabelle einen Satz auf den zwölften Rang.