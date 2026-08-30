Lucas Cueto behält die Nerven Sportfreunde Siegen bejubeln ersten Dreier der Saison Lukas Erbelding 30.08.2026, 09:04 Uhr

i Nach dem 2:1 durch Lucas Cueto kannte der Jubel bei den Sportfreunden Siegen keine Grenzen mehr. In Rödinghausen holten die Sportfreunde ihren ersten Saisonsieg. Marco Bader

War das der Befreiungsschlag? Die Sportfreunde Siegen haben ihren ersten Sieg in der Regionalliga West eingefahren. In Rödinghausen setzten sich die Siegener knapp mit 2:1 durch.

Der Bann ist gebrochen: Die Sportfreunde Siegen haben ihren ersten Saisonsieg in der Fußball-Regionalliga West eingefahren. Im Auswärtsspiel beim SV Rödinghausen setzten sich die Krönchenkicker mit 2:1 (1:1) durch. Dank des Erfolges machten die Schützlinge von Trainer Volkan Uluc in der Tabelle einen Satz auf den zwölften Rang.







Artikel teilen

Artikel teilen