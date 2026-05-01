Die Sportfreunde Siegen erringen einen knappen Sieg beim Schlusslicht SC Wiedenbrück. Dustin Willms wird mit zwei Treffern zum entscheidenden Mann. Wiedenbrück muss wohl den Gang in die Oberliga antreten.
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Am Mittwochabend ist den Sportfreunden Siegen ein wertvoller Auswärtssieg gelungen. Im Nachholspiel des 22. Spieltags der Regionalliga West setzten sich die Gäste bei besten äußeren Bedingungen mit 3:2 gegen den SC Wiedenbrück durch – und das, obwohl die Partie lange Zeit ausgeglichen und von Spannung geprägt war.