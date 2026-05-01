3:2 in Wiedenbrück Sportfreunde mit Arbeitssieg beim Tabellenschlusslicht Jona Heck 01.05.2026, 11:58 Uhr

i Das Tor zum Ausgleich: Dustin Willms köpfte mit seinem ersten Tor des Tages zum zwischenzeitlichen 2:2 für die Sportfreunde Siegen ein. Marco Bader

Die Sportfreunde Siegen erringen einen knappen Sieg beim Schlusslicht SC Wiedenbrück. Dustin Willms wird mit zwei Treffern zum entscheidenden Mann. Wiedenbrück muss wohl den Gang in die Oberliga antreten.

﻿ Am Mittwochabend ist den Sportfreunden Siegen ein wertvoller Auswärtssieg gelungen. Im Nachholspiel des 22. Spieltags der Regionalliga West setzten sich die Gäste bei besten äußeren Bedingungen mit 3:2 gegen den SC Wiedenbrück durch – und das, obwohl die Partie lange Zeit ausgeglichen und von Spannung geprägt war.







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