Mudersbach beim SV Setzen Spielabbruch im November 2024 als historische Randnotiz Moritz Hannappel 16.10.2026, 14:40 Uhr

i Die SG Mudersbach (weiße Trikots) wird am Sonntag auf einem schmalen Platz beim SV Setzen gefordert sein. Manfred Böhmer/balu

Da war doch was Ende 2024/Anfang 2025? Spielabbruch in der Nachspielzeit, Neuansetzung, stattgegebene Berufung, Wertung gegen die SG. Das alles ist aber Schnee von gestern. Die Kombinierten von der Sieg wollen weiter im Hier und Jetzt punkten.

Für die SG Mudersbach/Brachbach gibt es in diesem Jahr keine Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsform in der Fußball-Bezirksliga Westfalen Staffel 5. Die Bilanz ist die Gleiche: Drei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Am Sonntag, 15 Uhr, geht es beim SV Setzen weiter.







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