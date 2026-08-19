Vor Uluc-Debüt im Leimbachrund So agierte Siegens Trainer mit dem FC Carl-Zeiss Jena Moritz Hannappel 19.08.2026, 17:00 Uhr

i Einen ersten Eindruck von Volkan Uluc’ (Foto) Ideen bekamen die Siegener Regionalliga-Fußballer in der Premieren-Einheit am Montagnachmittag. Wie viel können sie im Heimspiel am Freitag davon umsetzen? Marco Bader

Er ist eine große Unbekannte. Volkan Uluc, neuer Trainer der Sportfreunde, gab vor allem im Osten der Republik bislang seine Visitenkarte ab. Wie wird er die schwächelnden Siegener einstellen? Eine Idee gibt ein Podcast-Gespräch aus dem Juni.

Volkan Uluc ist im Westen der Republik eine große Unbekannte. Im Osten sorgte er zuletzt aber für ordentlich Furore und hat dort so etwas wie Kult-Status. Der neue Trainer der Sportfreunde Siegen arbeitete bis zum Sommer erfolgreich beim Nordost-Regionalligisten FC Carl-Zeiss Jena.







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