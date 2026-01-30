Auswärts bei FC Schalke 04 U23 Siegens verspäteter Jahresauftakt in Gelsenkirchen Moritz Hannappel 30.01.2026, 15:00 Uhr

i Symbolbild dpa

Nach dem abgesagten Heimauftakt gegen Dortmunds U23 geht es für die Sportfreunde nun gegen die „Knappen-Reserve“. Mit Kapitän Luca Rumpf zurück im Kader und Neuzugang Marcel Johnen im Tor soll in Gelsenkirchen Zählbares her.

Eine Woche später als geplant bestreiten die Sportfreunde Siegen ihren Jahresauftakt in der Regionalliga West. Anders als das Heimspiel gegen die Bundesligareserve Borussia Dormunds, wird das Auswärtsspiel bei der U23 des FC Schalke 04 – Stand jetzt – stattfinden können.







