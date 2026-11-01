5:0 im Leimbachstadion Siegens Offensive schockt Bochums Reserve an Halloween Jona Heck 01.11.2026, 11:37 Uhr

i Elsamed Ramaj (links) und Elias Huth (rechts) sind seit Wochen hervorragend aufgelegt. Beide steuerten jeweils einen Treffer zum 5:0 bei. Marco Bader

In der Regionalliga West triumphieren die Sportfreunde Siegen mit einem furiosen 5:0 gegen Bochum II. Semih Güler wurde mit seinem Traumtor zum Dosenöffner im Leimbachstadion.

Mit einer furiosen Vorstellung haben die Sportfreunde Siegen ihren Lauf am 15. Spieltag der Fußball-Regionalliga West fortgesetzt und den VfL Bochum II mit einem 5:0 (3:0) den fünften Sieg in Folge gefeiert. Vor 2194 Zuschauern präsentierten sich die Krönchenkicker in allen Mannschaftsteilen hervorragend aufgelegt.







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