In der Regionalliga West triumphieren die Sportfreunde Siegen mit einem furiosen 5:0 gegen Bochum II. Semih Güler wurde mit seinem Traumtor zum Dosenöffner im Leimbachstadion.
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Mit einer furiosen Vorstellung haben die Sportfreunde Siegen ihren Lauf am 15. Spieltag der Fußball-Regionalliga West fortgesetzt und den VfL Bochum II mit einem 5:0 (3:0) den fünften Sieg in Folge gefeiert. Vor 2194 Zuschauern präsentierten sich die Krönchenkicker in allen Mannschaftsteilen hervorragend aufgelegt.