5:0 im Leimbachstadion
Siegens Offensive schockt Bochums Reserve an Halloween
Elsamed Ramaj (links) und Elias Huth (rechts) sind seit Wochen hervorragend aufgelegt. Beide steuerten jeweils einen Treffer zum
Elsamed Ramaj (links) und Elias Huth (rechts) sind seit Wochen hervorragend aufgelegt. Beide steuerten jeweils einen Treffer zum 5:0 bei.
Marco Bader

In der Regionalliga West triumphieren die Sportfreunde Siegen mit einem furiosen 5:0 gegen Bochum II. Semih Güler wurde mit seinem Traumtor zum Dosenöffner im Leimbachstadion.

Lesezeit 2 Minuten
Mit einer furiosen Vorstellung haben die Sportfreunde Siegen ihren Lauf am 15. Spieltag der Fußball-Regionalliga West fortgesetzt und den VfL Bochum II mit einem 5:0 (3:0) den fünften Sieg in Folge gefeiert. Vor 2194 Zuschauern präsentierten sich die Krönchenkicker in allen Mannschaftsteilen hervorragend aufgelegt.
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