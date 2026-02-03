Kein normaler Aufsteiger Siegens Matthias Georg treibt Weiterentwicklung voran Moritz Hannappel 03.02.2026, 13:18 Uhr

i Die Personalie Matthias Georg, Geschäftsführer der Sportfreunde Siegen, ist eng mit den jüngsten Erfolgen des Vereins verknüpft. Vergangenen Herbst hatte er aber durch eine Entscheidung auch mit Gegenwind zu kämpfen. Marco Bader

Nach der Regionalliga-Rückkehr und dem märchenhaften Saisonstart waren die SF Siegen deutschlandweit in aller Munde. Eine Sieglosserie und ein viel diskutierter Trainerwechsel dämpften diese Euphorie. Einer treibt die Entwicklung weiter voran.

Einen Tag nach der 2:3-Niederlage beim FC Gütersloh am 13. Spieltag der Regionalliga West hat Matthias Georg viel zu tun. Viel mehr als an einem „gewöhnlichen“ ersten Tag nach einem Ligaspiel, dem in Profikreisen betitelten „Matchday+1“. Gegen Mittag dieses 27.







