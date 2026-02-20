Neuer Termin steht schon fest Siegens Heimspiel gegen Paderborns U23 ist verlegt Moritz Hannappel 20.02.2026, 13:20 Uhr

i Symbolbild Miriam Doerr/Martin Frommherz/Adobe Stock. M.Dörr & M.Frommherz - stock.adobe.com

Spielabsage, die... Ja, die wie vielte denn schon? Der West-Regionalligist aus dem Leimbachtal muss weiter auf die Heimpremiere in 2026 warten. Doch schon in der kommenden Woche soll auf dem Rasen des Leimbachstadions der Ball rollen.

Weiter kein Regionalliga-Heimspiel für die Sportfreunde Siegen. Auch das geplante Heimspiel am Samstag gegen die U23 des SC Paderborn kann nicht stattfinden. Am Donnerstag, als das Spiel abgesagt wurde, lag der Stadionrasen und auch die Zuschauerränge noch unter einer Schneedecke.







Artikel teilen

Artikel teilen