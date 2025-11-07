Aufsteigerduell in Bonn Siegens Gegner feierte zuletzt drei Siege in Folge 07.11.2025, 12:48 Uhr

i Robert Michael. picture alliance/dpa

Die „Krönchenkicker“ wollen unter Neu-Coach Boris Schommers eine neue Siegesserie starten. Den Anfang haben sie am vergangenen Wochenende erfolgreich gemacht, nun sind sie gegen ein Team gefordert, das sich selbst inmitten einer Siegesserie befindet.

„Die letzten Wochen waren ergebnistechnisch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir wollten hier vor eigenem Publikum zeigen, dass wir etwas gutmachen wollen und ich glaube, das ist uns ab Minute eins gelungen“, bilanzierte Boris Schommers nach seinem Debüt als neuer Trainer der Sportfreunde Siegen.







