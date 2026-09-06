Sportfreunde gewinnen auswärts Siegens Doppelschlag vor der Pause schockt Bocholt Jona Heck 06.09.2026, 10:36 Uhr

i Elias Huth brachte die Sportfreunde Siegen mit seinem Führungstreffer gegen Bocholt auf die Siegerstraße. Marco Bader

In der Regionalliga West triumphiert Siegen mit einem 3:1-Sieg in Bocholt. Ein Doppelschlag vor der Halbzeit und eine stabile Defensivleistung sichern den Gästen drei wichtige Punkte.

Nach dem 2:2-Unentschieden unter der Woche gegen die Bundesliga-Reserve des SC Paderborn konnten die Sportfreunde Siegen am Samstag das Auswärtsspiel beim 1. FC Bocholt mit 3:1 (2:0) gewinnen. In der Regionalliga West steht das Team um Trainer Volkan Uluc damit auf Position neun und bestätigt die aufsteigende Form.







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