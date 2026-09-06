Sportfreunde gewinnen auswärts
Siegens Doppelschlag vor der Pause schockt Bocholt
Elias Huth brachte die Sportfreunde Siegen mit seinem Führungstreffer gegen Bocholt auf die Siegerstraße.
Elias Huth brachte die Sportfreunde Siegen mit seinem Führungstreffer gegen Bocholt auf die Siegerstraße.
Marco Bader

In der Regionalliga West triumphiert Siegen mit einem 3:1-Sieg in Bocholt. Ein Doppelschlag vor der Halbzeit und eine stabile Defensivleistung sichern den Gästen drei wichtige Punkte.

Lesezeit 2 Minuten
Nach dem 2:2-Unentschieden unter der Woche gegen die Bundesliga-Reserve des SC Paderborn konnten die Sportfreunde Siegen am Samstag das Auswärtsspiel beim 1. FC Bocholt mit 3:1 (2:0) gewinnen. In der Regionalliga West steht das Team um Trainer Volkan Uluc damit auf Position neun und bestätigt die aufsteigende Form.
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