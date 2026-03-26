Nach dem 0:0 am vergangenen Wochenende in Bochum sind die Sportfreunde Siegen an diesem Freitag in einem Heimspiel gefordert. Um 18.30 Uhr wird die Partie gegen den 1. FC Köln II angepfiffen.
Lesezeit 1 Minute
Am Freitagabend (Anpfiff: 18.30 Uhr) steht im Leimbachstadion ein interessanter Vergleich in der Fußball-Regionalliga West an: Die Sportfreunde Siegen empfangen im Nachholspiel des 21. Spieltags die Zweitvertretung des 1. FC Köln. Beide Teams bewegen sich in der Tabelle auf Augenhöhe: Siegen geht mit 40 Punkten als Siebter in die Partie, Köln II folgt dicht dahinter auf Rang acht (37 Punkte).