Heimspiel gegen Köln II Siegener wollen wie in der Hinrunde effizient auftreten Lukas Erbelding 26.03.2026, 12:00 Uhr

i Elsamed Ramaj (rechts, hier im Duell mit dem Bochumer Niklas Jahn) und die Sportfreunde Siegen mussten sich am vergangenen Spieltag mit einem 0:0-Remis begnügen - und peilen an diesem Freitag einen Heimsieg an. Marco Bader

Nach dem 0:0 am vergangenen Wochenende in Bochum sind die Sportfreunde Siegen an diesem Freitag in einem Heimspiel gefordert. Um 18.30 Uhr wird die Partie gegen den 1. FC Köln II angepfiffen.

Am Freitagabend (Anpfiff: 18.30 Uhr) steht im Leimbachstadion ein interessanter Vergleich in der Fußball-Regionalliga West an: Die Sportfreunde Siegen empfangen im Nachholspiel des 21. Spieltags die Zweitvertretung des 1. FC Köln. Beide Teams bewegen sich in der Tabelle auf Augenhöhe: Siegen geht mit 40 Punkten als Siebter in die Partie, Köln II folgt dicht dahinter auf Rang acht (37 Punkte).







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