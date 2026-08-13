Nach der Trennung von Trainer Boris Schommers geht der Blick bei den Sportfreunden Siegen nach vorn. Am Freitagabend sind die Krönchenkicker bei der U23 des FC Schalke 04 gefordert.
Lesezeit 1 Minute
Bei den Sportfreunden Siegen war in dieser Woche eine Menge los. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den VfB Hilden hat sich der ambitionierte West-Regionalligist von seinem Trainer Boris Schommers getrennt. Interimsmäßig haben Marco Beier und Mo Aslan als „Co“ das Zepter bei den Krönchenkickern übernommen.