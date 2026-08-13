Nach turbulenter Woche
Siegener nehmen auf Schalke ersten Dreier ins Visier
Hinter den Sportfreunden Siegen und Dustin Willms liegen enttäuschende Wochen. Am Freitagabend im Spiel beim FC Schalke 04 II so
Hinter den Sportfreunden Siegen und Dustin Willms liegen enttäuschende Wochen. Am Freitagabend im Spiel beim FC Schalke 04 II soll aus Sicht der Siegener der Knoten platzen.
Marco Bader

Nach der Trennung von Trainer Boris Schommers geht der Blick bei den Sportfreunden Siegen nach vorn. Am Freitagabend sind die Krönchenkicker bei der U23 des FC Schalke 04 gefordert.

Lesezeit 1 Minute
Bei den Sportfreunden Siegen war in dieser Woche eine Menge los. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den VfB Hilden hat sich der ambitionierte West-Regionalligist von seinem Trainer Boris Schommers getrennt. Interimsmäßig haben Marco Beier und Mo Aslan als „Co“ das Zepter bei den Krönchenkickern übernommen.
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