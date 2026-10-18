Fußball-Regionalliga West: Die Sportfreunde Siegen überraschen mit einem 3:1-Heimsieg gegen den Spitzenreiter Rot-Weiß Oberhausen. Aus einer sicheren Defensive heraus bestimmten die Sportfreunde das Spielgeschehen gegen den Favoriten.
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Die Sportfreunde Siegen haben am Samstagnachmittag für eine Überraschung gesorgt. Am 13. Spieltag der Fußball-Regionalliga West gewannen die Krönchenkicker ihr Heimspiel gegen den Tabellenführer SC Rot-Weiß Oberhausen mit 3:1 (1:0). Damit bestätigen die Sportfreunde ihre starke Form, die sie seit der Amtsübernahme von Trainer Volkan Uluc haben.