Oberhausen unterliegt mit 1:3
Siegener Mannschaftsleistung schockt den Tabellenführer
Elias Huth (in Rot) brachte seine Sportfreunde Siegen in der ersten Halbzeit in Führung gegen den Tabellenführer Rot-Weiß Oberha
Elias Huth (in Rot) brachte seine Sportfreunde Siegen in der ersten Halbzeit in Führung gegen den Tabellenführer Rot-Weiß Oberhausen (in Blau).
Marco Bader

Fußball-Regionalliga West: Die Sportfreunde Siegen überraschen mit einem 3:1-Heimsieg gegen den Spitzenreiter Rot-Weiß Oberhausen. Aus einer sicheren Defensive heraus bestimmten die Sportfreunde das Spielgeschehen gegen den Favoriten.

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Die Sportfreunde Siegen haben am Samstagnachmittag für eine Überraschung gesorgt. Am 13. Spieltag der Fußball-Regionalliga West gewannen die Krönchenkicker ihr Heimspiel gegen den Tabellenführer SC Rot-Weiß Oberhausen mit 3:1 (1:0). Damit bestätigen die Sportfreunde ihre starke Form, die sie seit der Amtsübernahme von Trainer Volkan Uluc haben.
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