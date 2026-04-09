Knappe 0:1-Heimniederlage Siegener lassen gegen Dortmund zu viele Chancen liegen Lukas Erbelding 09.04.2026, 10:40 Uhr

i Die Sportfreunde Siegen und Ömer Tokac hatten im Spiel gegen Borussia Dortmund II zahlreiche Möglichkeiten, ließen diese aber aus und verloren am Ende knapp mit 0:1. Marco Bader

Die Sportfreunde Siegen hatten in ihrem Regionalliga-Spiel gegen Borussia Dortmund II viele Torchancen, präsentierten sich aber nicht effizient genug. So gelang es den Borussen, die drei Punkte aus dem Leimbachstadion zu entführen.

Im Heimspiel gegen Borussia Dortmund II erspielte sich Fußball-Regionalligist Sportfreunde Siegen mehrere Möglichkeiten, schaffte es aber nicht, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Aufgrund eines frühen Gegentreffers kassierten die Sportfreunde vor 3475 Zuschauern eine knappe 0:1 (0:1)-Niederlage.







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