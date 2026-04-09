Die Sportfreunde Siegen hatten in ihrem Regionalliga-Spiel gegen Borussia Dortmund II viele Torchancen, präsentierten sich aber nicht effizient genug. So gelang es den Borussen, die drei Punkte aus dem Leimbachstadion zu entführen.
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Im Heimspiel gegen Borussia Dortmund II erspielte sich Fußball-Regionalligist Sportfreunde Siegen mehrere Möglichkeiten, schaffte es aber nicht, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Aufgrund eines frühen Gegentreffers kassierten die Sportfreunde vor 3475 Zuschauern eine knappe 0:1 (0:1)-Niederlage.