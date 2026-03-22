Remis im Bochumer Ruhrstadion Siegener können Überzahl nicht in Tore ummünzen Lukas Erbelding 22.03.2026, 13:15 Uhr

i Der Siegener Elsamed Ramaj behauptet sich in dieser Situation gegen mehrere Spieler des VfL Bochum II. Ein Treffer war dem Sportfreunde-Akteur bei der Partie im Ruhrstadion jedoch nicht vergönnt. Marco Bader

In der Schlussphase agierten die Sportfreunde Siegen in ihrem Spiel beim VfL Bochum II in Überzahl. Daraus konnten die Siegener aber kein Kapital schlagen. Die Partie in der Regionalliga West endete letztlich 0:0-Remis.

Zum zweiten Mal in Folge blieben die Sportfreunde Siegen in der Fußball-Regionalliga West ohne Gegentor. Nach dem 2:0-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen den Wuppertaler SV hat es diesmal aber nicht zum Sieg gereicht. Vor 1052 Zuschauern im Ruhrstadion trennten sich die Sportfreunde von der Reserve des VfL Bochum 0:0-Unentschieden.







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