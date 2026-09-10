Sportfreunde empfangen Bonn Siegen will zu Hause die englische Woche abrunden Jona Heck 10.09.2026, 14:01 Uhr

i Konstantin Gerhardt und seine Sportfreunde Siegen wollen m Heimspiel gegen den Bonner SC den verpatzten Saisonstart vergessen machen. Marco Bader

Nach einem souveränen 3:1 im Westfalenpokal wollen die Sportfreunde Siegen mit einem Heimsieg gegen Bonn in der Regionalliga West punkten und die englische Woche im besten Fall perfekt abschließen.

Bereits unter der Woche waren die Sportfreunde Siegen in der zweiten Runde des Westfalenpokals aktiv. Am Mittwochabend gewann der Regionalligist auswärts beim Oberligisten Spvgg Horsthausen und zog souverän ins Achtelfinale ein. Beim 3:1 (3:0) machten die Sportfreunde bereits in Halbzeit eins alles klar.







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