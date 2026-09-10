Nach einem souveränen 3:1 im Westfalenpokal wollen die Sportfreunde Siegen mit einem Heimsieg gegen Bonn in der Regionalliga West punkten und die englische Woche im besten Fall perfekt abschließen.
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Bereits unter der Woche waren die Sportfreunde Siegen in der zweiten Runde des Westfalenpokals aktiv. Am Mittwochabend gewann der Regionalligist auswärts beim Oberligisten Spvgg Horsthausen und zog souverän ins Achtelfinale ein. Beim 3:1 (3:0) machten die Sportfreunde bereits in Halbzeit eins alles klar.