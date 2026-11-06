Die Sportfreunde Siegen wollen beim 1. FC Köln ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Trotz verpatztem Saisonstart winkt die Aufstiegszone. Spielt Malek El Mala in der Bundesliga oder Regionalliga?
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Der Sechste empfängt den Fünften in der Fußball-Regionalliga West. Die Sportfreunde Siegen gastieren am Sonntag, 14 Uhr, bei der Bundesliga-Reserve des 1. FC Köln. Bei den Geißböcken soll der Lauf der letzten Spiele weitergehen, die Sportfreunde zeigen sich aktuell hinten sehr stabil und vorne enorm treffsicher.