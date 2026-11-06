Heimelf mit oder ohne El Mala? Siegen will seinen Lauf auch beim 1. FC Köln fortführen Jona Heck 06.11.2026, 12:00 Uhr

i Ein Gesicht der stark verbesserten Defensive: Neuzugang Robin Bormuth hilft seinen Sportfreunden Siegen enorm. Marco Bader

Die Sportfreunde Siegen wollen beim 1. FC Köln ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Trotz verpatztem Saisonstart winkt die Aufstiegszone. Spielt Malek El Mala in der Bundesliga oder Regionalliga?

Der Sechste empfängt den Fünften in der Fußball-Regionalliga West. Die Sportfreunde Siegen gastieren am Sonntag, 14 Uhr, bei der Bundesliga-Reserve des 1. FC Köln. Bei den Geißböcken soll der Lauf der letzten Spiele weitergehen, die Sportfreunde zeigen sich aktuell hinten sehr stabil und vorne enorm treffsicher.







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