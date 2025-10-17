Oberhausen zu Gast Siegen will nach vier Unentschieden wieder gewinnen 17.10.2025, 13:10 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Als Aufsteiger sind die Sportfreunde Siegen furios in die Saison in der Regionalliga-West gestartet. Nach elf Spielen hat das Team von Trainer Thorsten Nehrbauer noch nicht verloren, musste zuletzt aber das vierte Unentschieden in Folge hinnehmen.

Die Sportfreunde Siegen empfangen am Samstag, 14 Uhr, den SC Rot-Weiß Oberhausen zum Heimspiel in der Fußball-Regionalliga West. Die Sportfreunde sind weiterhin das einzig ungeschlagene Team der Liga, fielen nach dem vierten Unentschieden in Folge, aber vor der Länderspielpause auf Rang vier der Tabelle.







