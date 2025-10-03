Tabellenführung abgegeben Siegen will in Gladbach aus dem kleinen Tal rauskommen 03.10.2025, 16:09 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

In der Fußball-Regionalliga West bleiben die Sportfreunde Siegen trotz drei Remis in Folge das Team der Stunde. Als Aufsteiger ist die Mannschaft von Trainer Thorsten Nehrbauer weiterhin ungeschlagen, in Mönchengladbach soll wieder ein Sieg her.

Nach zuletzt drei Remis in Folge mussten die Sportfreunde Siegen die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga West an den SC Fortuna Köln abgeben. Dennoch sind die Sportfreunde um Trainer Thorsten Nehrbauer weiterhin ungeschlagen und konnten neben fünf Siegen auch fünf Unentschieden verbuchen.







Artikel teilen

Artikel teilen