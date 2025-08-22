Die Mannschaft von Thorsten Nehrbauer will vor heimischem Publikum die weiße Weste wahren. Mit klaren Vorgaben und hoher Intensität soll ein weiterer Heimsieg eingefahren werden.

Am Samstag, 14 Uhr, steht für die Sportfreunde Siegen das dritte Heimspiel der noch jungen Regionalliga-Saison auf dem Programm. Zu Gast im Leimbachstadion ist mit dem SC Wiedenbrück ein als unbequem einzuschätzender Gegner, der zuletzt durch starke Moral auffiel. Das Ziel der Siegener: Die makellose Heimbilanz soll mit voller Leidenschaft weiter ausgebaut werden.

Die Gäste aus Ostwestfalen belegten in der Vorsaison Platz zwölf, möchten sich aber in der neuen Spielzeit Richtung obere Tabellenhälfte orientieren. Nach einem gelungenen Auftakt gegen Schalke II (2:1) folgte ein deutlicher Dämpfer bei der Kölner U21 (0:3). Zuletzt bewiesen die Wiedenbrücker beim 3:1-Heimerfolg gegen Paderborn II Nervenstärke: Zwei späte Treffer sicherten den Dreier.

„Wir wollen den Ball und fußballerische Akzente setzen.“

Thorsten Nehrbauer, Trainer Sportfreunde Siegen

Historisch gesehen haben die Krönchenkicker leicht die Nase vorn. Sieben Siege bei einem Remis und drei Niederlagen stehen in der Gesamtbilanz – im heimischen Leimbachstadion konnte Wiedenbrück bis dato nur einmal gewinnen. Der letzte Sieg der Gäste datiert allerdings aus dem Jahr 2019. Nach sechs Jahren Pause treffen beide Teams nun wieder in Siegen aufeinander.

Cheftrainer Thorsten Nehrbauer warnt vor dem Gegner: „Wir müssen gegen Wiedenbrück strukturiert und konzentriert agieren. Gerade im Umschaltspiel ist die Mannschaft gefährlich – das hat man am vergangenen Wochenende gesehen.“ Gleichzeitig fordert Nehrbauer von seiner Elf, das Spiel aktiv zu gestalten: „Wir wollen den Ball und fußballerische Akzente setzen.“ Das Ziel der Siegener ist klar: „Wir wollen unser Heimspiel natürlich gewinnen, wissen aber auch, dass das in der Regionalliga immer wieder aufs Neue eine große Herausforderung ist.

Zwei Ausfälle und ein Rückkehrer

Personell müssen die Siegener auf Leonhard von Schroetter verzichten, der sich im Spiel gegen Köln einen Unterarmbruch zuzog und operiert wurde. Auch Rikuhei Nabesaka fehlt weiterhin verletzt. Gute Nachrichten gibt es hingegen von Malik Hodroj, der seine Sperre abgesessen hat und wieder zur Verfügung steht.