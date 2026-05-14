Heimspiel im Leimbachstadion Siegen will gegen Velbert einen versöhnlichen Abschluss Jona Heck 14.05.2026, 09:47 Uhr

i David Kammerbauer und seine Sportfreunde Siegen wollen vor heimischer Kulisse einen versöhnlichen Saisonabschluss feiern. Marco Bader

Das letzte Spiel der laufenden Regionalliga-Saison soll für die Sportfreunde Siegen ein erfolgreiches werden. Gegen den bereits abgestiegenen SSVg Velbert will die Schommers-Elf Spaß am Fußball haben.

Am letzten Spieltag der Fußball-Regionalliga West empfangen die Sportfreunde Siegen im heimischen Leimbachstadion den bereits seit etlichen Wochen abgestiegenen Tabellenletzten SSVg Velbert. Am Samstag, 14 Uhr, will das Team von Trainer Boris Schommers die erfolgreiche Saison mit einem Heimsieg vor zahlreichen Fans beenden.







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