Das letzte Spiel der laufenden Regionalliga-Saison soll für die Sportfreunde Siegen ein erfolgreiches werden. Gegen den bereits abgestiegenen SSVg Velbert will die Schommers-Elf Spaß am Fußball haben.
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Am letzten Spieltag der Fußball-Regionalliga West empfangen die Sportfreunde Siegen im heimischen Leimbachstadion den bereits seit etlichen Wochen abgestiegenen Tabellenletzten SSVg Velbert. Am Samstag, 14 Uhr, will das Team von Trainer Boris Schommers die erfolgreiche Saison mit einem Heimsieg vor zahlreichen Fans beenden.