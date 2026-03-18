Zwei Themen abseits des Feldes Siegen vor Flutlichtspiel bei U23 des VfL Bochums Moritz Hannappel 18.03.2026, 18:38 Uhr

i Florian Mayer (links) und die Sportfreunde Siegen zwangen zuletzt im Heimspiel den Wuppertaler SV um SFS-Leihgabe Josue Santo (in Blau) in die Knie. Am Freitagabend treffen sie in der U23 des VfL Bochum auf so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Regionalliga West. Marco Bader

Nicht unbedingt das Sportliche bestimmte in dieser Woche die Nachrichten über die Sportfreunde Siegen. Neben den Verwüstungen in den Sanitäranlagen im Leimbachstadion steht auch eine mögliche Kooperation mit dem VfL Klafeld-Geisweid im Blickpunkt.

Mit dem 2:0-Heimsieg am vergangenen Freitagabend gegen den Wuppertaler SV fanden die Sportfreunde Siegen nach zwei Niederlagen in Folge in der Regionalliga West wieder zurück in die Spur. Doch nur wenige Stunden nach Abpfiff war vor allem ein Thema präsent, das sich außerhalb des rechteckigen Grüns abspielte.







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