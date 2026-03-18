Nicht unbedingt das Sportliche bestimmte in dieser Woche die Nachrichten über die Sportfreunde Siegen. Neben den Verwüstungen in den Sanitäranlagen im Leimbachstadion steht auch eine mögliche Kooperation mit dem VfL Klafeld-Geisweid im Blickpunkt.
Lesezeit 2 Minuten
Mit dem 2:0-Heimsieg am vergangenen Freitagabend gegen den Wuppertaler SV fanden die Sportfreunde Siegen nach zwei Niederlagen in Folge in der Regionalliga West wieder zurück in die Spur. Doch nur wenige Stunden nach Abpfiff war vor allem ein Thema präsent, das sich außerhalb des rechteckigen Grüns abspielte.