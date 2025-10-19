Die Sportfreunde Siegen mussten sich am Samstagnachmittag das erste Mal in der laufenden Regionalliga-Saison geschlagen geben. Mit 0:1 unterlagen die Sportfreunde im Traditionsduell gegen Rot-Weiß Oberhausen im Leimbachstadion.
Die Sportfreunde Siegen mussten am Samstag die erste Niederlage in der Regionalliga West hinnehmen. Im Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen verlor die Mannschaft von Trainer Thorsten Nehrbauer mit 0:1 (0:1). Durch die vier Unentschieden zuvor warten die Sportfreunde nun zwar seit fünf Spielen auf einen Sieg, stehen aber weiterhin auf Rang vier der Regionalliga.