Traditionsduell gegen RWO Siegen verliert zum ersten Mal in dieser Saison 19.10.2025, 12:14 Uhr

Die Sportfreunde Siegen mussten am Samstag die erste Niederlage in der Regionalliga West hinnehmen. Im Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen verlor die Mannschaft von Trainer Thorsten Nehrbauer mit 0:1 (0:1). Durch die vier Unentschieden zuvor warten die Sportfreunde nun zwar seit fünf Spielen auf einen Sieg, stehen aber weiterhin auf Rang vier der Regionalliga.







