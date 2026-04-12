1:3 in Oberhausen
Siegen verliert nach einer kämpferischen Leistung knapp
Boris Schommers und seine Sportfreunde Siegen mussten sich nach einer kämpferischen Leistung in Oberhausen mit 1:3 geschlagen ge
Boris Schommers und seine Sportfreunde Siegen mussten sich nach einer kämpferischen Leistung in Oberhausen mit 1:3 geschlagen geben.
Marco Bader

Die Sportfreunde Siegen mussten sich beim Tabellenzweiten Rot-Weiß Oberhausen mit 1:3 geschlagen geben. Die Siegener kamen mit viel Dampf aus der Kabine, erzielten den Anschlusstreffer und schwächten sich nur wenige Minuten später selbst.

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Eine bittere Niederlage in der Fußball-Regionalliga West mussten die Sportfreunde Siegen am Samstagnachmittag im Stadion Niederrhein hinnehmen. Vor insgesamt 3230 Zuschauern, darunter 300 mitgereiste Fans aus Siegen, unterlag die Mannschaft von Trainer Boris Schommers dem Tabellenzweiten Rot-Weiß Oberhausen mit 1:3 (0:2).

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